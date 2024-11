Toto Wolff blikte in een interview terug op het moment waarop zijn vrouw Susie Wolff door de FIA werd onderzocht en hij openbaarde niet blij te zijn met hoe Christian Horner erop had gereageerd. De Red Bull Racing-teambaas zegt nu echter dat hij juist bedankt werd voor zijn steun toen en hij begrijpt niet waarom Wolff plotseling deze "shit" beweert.

In december 2023 berichtte Business F1 Magazine dat de teambazen zich zorgen maakten over de nauwe banden tussen Toto Wolff, FOM en de FIA. De Oostenrijker werd ervan beschuldigd dat hij meer en eerder informatie zou krijgen. Er zou volgens de teambazen sprake zijn geweest van belangenverstrengeling, omdat Toto directe familieleden en vrienden bij FOM en de FIA heeft zitten, zoals zijn vrouw Susie. De Schotse is de directeur van de F1 Academy. Uiteindelijk bleek hier niks van waar en ging het onderzoek van de FIA snel de prullenbak in. Toto Wolff bracht de kwestie in aanloop naar de F1 Grand Prix van Las Vegas weer ter sprake. De Mercedes-teambaas zei bij de Guardian dat Horner alleen zijn steun wilde uitsproken via een interview voor Sky Sports, maar geen officieel document wilde ondertekenen.

Niet tot dat niveau gezakt

"Toto stuurde me eind vorig jaar een sms om te bedanken dat ik voor Susie opkwam en dat de teams er voor elkaar zijn", begon Horner in een interview met de Daily Mail. "En ik zei: 'Geen probleem, ik heb gezegd wat ik geloof'. Dus waarom hij het nodig vindt om al die shit deze week te zeggen, ik heb geen idee. Ik was een beetje verbaasd om zijn opmerkingen te zien, aangezien hij me had bedankt voor de steun. Ik heb geen woord verder gezegd. Ik ben niet tot het niveau gezakt van Zak [Brown] en Toto door hen uit te lokken. Hij zat achter onze coureurs aan. Hij zat achter onze sponsors aan. Ik heb altijd gedacht: 'Kom maar op'."

"Ik denk dat Toto zelf meer dan genoeg problemen heeft om op te focussen met hoe zijn team presteert in plaats van dat hij zich druk moeten maken om mij. Sinds 2021 doet Mercedes het ontzettend slecht. Ze zijn al drie jaar totaal niet competitief, volgens hun standaard dan. Lewis heeft besloten het team te verlaten. Wellicht geloofde hij niet in de toekomst die hem werd gepresenteerd en hij heeft waarschijnlijk die motivatie nodig die de uitdaging bij Ferrari hem kan bieden. Het zal fascinerend en geweldig zijn voor de Formule 1 om hem daar te zien slagen", aldus de teambaas wiens coureur Max Verstappen het in 2025 tegen de rode bolide van Lewis Hamilton moet opnemen.

Het was te verwachten van Wolff

"Echter, ik probeer nooit genoegen te halen uit het ongeluk van anderen. Deze sport is cyclisch", vervolgde de Brit. "Na 2013 hadden we geen competitieve motor meer, maar we wonnen elk jaar races en we presteerden nog steeds boven ons kunnen op het seizoen van 2015 na. Als je als team niet presteert, dan geldt hoe minder je zegt, hoe meer je je richt op het oplossen van je eigen problemen. Dat is meestal een betere manier om dingen aan te pakken."

"In de kwesties die aan het begin van het seizoen een impact op mij hadden, was ik het meest teleurgesteld - en ik zit al lang in de sport - over de manier waarop sommige rivalen probeerden te profiteren. Toen ik aan de grond zat, kwam Toto achter me aan. En anderen ook. Ze probeerden alles, voor hun eigen gewin. Het is een competitieve industrie en dat snap ik. Toto was een maand eerder zijn coureur kwijtgeraakt aan Ferrari, terwijl hij de hele wereld had verteld dat het niet zou gebeuren. Het is alsof hij er als laatste achter was gekomen. Mensen gebruiken elk middel wat ze maar kunnen gebruiken. Het was denk ik wel te verwachten van de mensen die erbij betrokken waren", zo sloot Horner af.

