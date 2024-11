Sergio Pérez (34) kende voor de zoveelste keer dit seizoen een teleurstellende Grand Prix, ditmaal in Brazilië. De Mexicaan staat enorm onder druk bij Red Bull Racing en wordt door Christian Horner mede verantwoordelijk geacht voor de terugval in het constructeursklassement. Waarom Pérez op Interlagos weer veel langzamer was dan Max Verstappen (27), weet Horner niet.

Waar Verstappen een grandioze race op de mat wist te leggen en vanaf plek zeventien naar de overwinning wist te rijden, daar bleef Pérez in de eindklassering steken op een uiterst teleurstellende elfde positie. De Mexicaan kende wederom geen sterk weekend en dat is niet voor het eerst. In de zomerstop werd al verwacht dat hij de laan uit zou worden gestuurd, maar dit gebeurde om onbekende redenen op het laatste moment toch niet. Zijn positie lijkt echter onhoudbaar te zijn geworden, ook omdat hij op Interlagos wederom niet wist te overtuigen en Red Bull opnieuw in de problemen bracht in het constructeurskampioenschap. Horner is gefrustreerd.

Artikel gaat verder onder video

Glock ziet mokerslag Verstappen: 'Voor iedereen duidelijk dat het nu voorbij is'Lees meer

Pérez zorgt voor frustraties bij Red Bull in WK

Horner noemde het na afloop "natuurlijk frustrerend" dat Pérez weer geen duit in het zakje kon doen bij de constructeurs, iets waar Verstappen vanaf een kansloze startpositie wél in wist te slagen. "Het was een moeilijke race voor Checo. Hij spinde aan het begin van de race en viel daardoor terug. Vandaag was de kans om bij de constructeurs zowel Ferrari als McLaren flink onderuit te halen. Helaas hebben we daar geen profijt uit kunnen halen, dus dat is natuurlijk frustrerend. Maar we gaan er naar kijken en vechten hopelijk hard terug in Vegas", zo sprak Horner in São Paulo tegen de verzamelde media.

LEES MEER: Jos Verstappen: 'Zij zullen nu wel even hun grote mond houden'

Horner woonde debriefing Pérez in Brazilië niet bij

Opnieuw was het Verstappen die wel wist te leveren, waar Pérez achterbleef. Waarom dat op Interlagos zo was, weet Horner eigenlijk niet. De teambaas woonde de debriefing van zijn Mexicaanse pupil namelijk niet bij. "Ik heb de debriefing niet bijgewoond, ik heb zijn commentaar niet gehoord", zo zei Horner, die vervolgens insinueert dat de langzame pace niet door iets externs kwam maar gewoon door Pérez zelf. "Er was voor mij niets opvallends aan de race", besluit de teambaas.

Gerelateerd