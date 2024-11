Red Bull Racing kwam met beide coureurs niet in Q3 terecht. Door de crash van Lance Stroll strandden Max Verstappen en Sergio Pérez allebei in Q2 van de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van São Paulo. De laatstgenoemde sluit zich bij de kampioenschapsleider aan en vindt het raar dat er niet eerder een rode vlag kwam.

Het was een knotsgekke kwalificatie op het circuit van Interlagos door de regenachtige omstandigheden. Franco Colapinto, Carlos Sainz, Lance Stroll, Fernando Alonso en Alexander Albon zorgden allemaal voor rode vlaggen. Toen Stroll was gecrasht, duurde het maar liefst 51 seconden voordat de sessie werd stilgelegd. Daardoor was er geen tijd meer om Q2 te hervatten en bleven Verstappen en Pérez steken op P12 en P13, respectievelijk. De Limburger vond het belachelijk dat de wedstrijdleiding zo lang wachtte met de rode vlaggen en Pérez laat nu weten het daar mee eens te zijn.

Belachelijke beslissing van de wedstrijdleiding

"Er vliegt iemand de muur in en dat moet het gewoon meteen rood zijn", begint Verstappen bij de microfoon van Viaplay. "Maar ze laten het gewoon voor 30 à 40 seconden doorgaan, zodat iedereen die voor [de crash] zit nog de ronde af kan maken. Het slaat helemaal nergens op. Die auto is helemaal kapot en iedereen die erachter zit, moet sowieso al remmen. Die auto moet ook nog opgehaald worden, maar ze laten het alsnog voor 30 à 40 seconden doorgaan. Het is echt belachelijk."

Auto in de prak

Pérez sluit zich aan bij zijn teamgenoot. "Ik was er wel verbaasd over. Er staat een auto in bocht 3 helemaal in de prak en pas in sector 3 kreeg ik de rode vlag te zien. Ik heb geen idee wat daar is gebeurd, maar het duurde iets van 50 seconden. Dat is wel heel raar." Het zat Red Bull echt niet mee tijdens de kwalificatie. "We waren ongelukkig met alle neutralisaties die we hadden. Dat maakte het zo moeilijk en dan kan je niet de tijd neerzetten die je nodig hebt", aldus 'Checo' bij de Scandinavische streamingsdienst.

