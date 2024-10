Na de Grand Prix van Mexico-Stad verloor Red Bull Racing de tweede plek in het constructeurskampioenschap, en volgens Dr Helmut Marko gaat het team dit niet meer goed kunnen maken in 2024. Red Bull moet nu zowel McLaren als Ferrari voor zich dulden, en kan voor het eerst sinds 2019 als derde eindigen in het klassement waar het prijzengeld wordt uitgedeeld. Tot aan de Grand Prix van Azerbeidjzan stond Red Bull nog bovenaan het klassement, maar loopt sindsdien achter de feiten aan.

Ook al staat Max Verstappen bovenaan het coureursklassement, heeft Sergio Perez het heel erg lastig in de laatste maanden. De Mexicaan wist slechts elf punten te scoren in de laatste Grand Prix-weekenden, inclusief de sprintrace in Austin, en is al sinds begin mei niet meer in de top vijf gefinisht. Perez staat achtste in het kampioenschap, en mede hierdoor is Red Bull Racing ook gestagneerd, en dreigt het nu een flinke som aan prijzengeld te mislopen. Het verschil tussen tweede of derde worden is maar liefst zeven miljoen, en Marko vertelde voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten al dat dit invloed zal hebben op de begroting van 2025.

Artikel gaat verder onder video

Lees ook: Marko waarschuwt: "Dat scheelt zeven miljoen"

We kunnen Ferrari niet meer inhalen

Momenteel staat Red Bull Racing 25 punten achter Ferrari, en 54 punten achter McLaren, die momenteel de leiders zijn. Wanneer Marko wordt gevraagd of Red Bull Racing een van deze twee teams nog kan inhalen in het kampioenschap, blijft de Oostenrijker realistisch. "Dat is gedaan," laat hij weten tegenover OE24. "We kunnen Ferrari niet meer inhalen in deze vorm, ze kunnen zelfs McLaren inhalen."

Kampioenschap Verstappen "niet zo makkelijk"

Red Bull zal de pijlen dus moeten richten op het coureurskampioenschap, waar Max Verstappen nog steeds bovenaan staat, ondanks dat de Limburger sinds de Grand Prix van Spanje niet meer wist te winnen. Verstappen lijkt het kampioenschap onder controle te hebben, gezien Lando Norris niet snel genoeg aan het inlopen is, maar Marko is nog steeds voorzichtig. "Ik ben daar niet zo gerust op," gaat Marko verder. "We hebben een nieuwe motor nodig en krijgen daarom een gridstraf [van vijf plaatsen]. Het goede is dat we een paar pk's meer zullen hebben en hopelijk meer snelheid. Bovendien is inhalen makkelijk in Brazilië.

Gerelateerd