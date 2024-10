Sergio Pérez moet heel snel wat aan zijn resultaten veranderen als hij volgend jaar nog actief wil zijn voor het team van Red Bull Racing. Zijn eerste kans ligt het komende weekend in Brazilië, waar hij tijdens de Grand Prix van São Paulo hoopt terug te slaan na zijn zeperd in Mexico. Pérez blikt alvast vooruit.

Pérez heeft in principe nog een contract tot en met 2025 en zou volgend seizoen de teamgenoot van Max Verstappen moeten zijn. Zijn prestaties worden echter met het weekend slechter, zo lijkt het. Het zorgt ervoor dat de druk op de Mexicaanse rijder alsmaar groter en groter wordt. Die druk is na zijn grote domper in Mexico, waar de grote thuisheld voor joker stond voor eigen publiek, alleen nog maar verder gegroeid. Red Bull zou op de achtergrond zelfs al aan het onderhandelen zijn met Franco Colapinto, die door zijn goede prestaties sinds het instappen voor Logan Sargeant bij Williams grote interesse geniet.

Betere auto nodig

In Brazilië krijgt de Mexicaan in ieder geval nog één keer de gelegenheid om te laten zien wat hij waard is, alvorens de koningsklasse weer even geen race heeft en dus tijd voor reflectie biedt aan de Red Bull-leiding. In aanloop naar dit cruciale weekend voor Pérez blikt hi vooruit: "Mexico was het meest teleurstellende weekend van mijn seizoen. Ik wilde een speciaal weekend hebben en als team zijnde liepen we niet weg met wat we verdiend hebben." Vervolgens richt hij zich tot zijn team: "We hebben meer nodig vanuit mijn auto om beter mee te kunnen doen. Dat is het doel nu voor Brazilië."

Beschadigde auto

Daarbij is er wel een hoop werk aan de winkel, kenmerkt de man uit Guadalajara: "Helaas hebben we een hoop schade opgelopen in Mexico, dus nogmaals gaat er veel afhangen van mijn gasten om mij in de best mogelijke auto te plaatsen voor komend weekend in een vrij kort tijdsbestek. De sprint geeft ons een kans om extra punten te scoren en we gaan daarvoor. Ik zat op een puntenfinish in Mexico en als we een meer compleet weekend weten te realiseren ben ik ervan overtuigd dat we Brazilië met een beter gevoel kunnen verlaten."

