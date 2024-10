Liam Lawson kreeg het gisteren tijdens de Grand Prix van Mexico flink aan de stok met Sergio Pérez. De twee coureurs uit de Red Bull-familie kwamen met elkaar in aanraking, waarbij Pérez zijn sidepod beschadigde. Lawson stak zijn middelvinger vervolgens op naar de Mexicaan, maar biedt daar nu zijn excuses voor aan.

Lawson werd na de Grand Prix van Singapore gepromoveerd naar het Visa Cash App RB-team en wist sindsdien direct schijnwerpers te pakken. Ook in Mexico wist hij de headlines weer te halen, maar dit keer was het iets minder positief dan voorheen. Lawson raakte betrokken bij een incident met Pérez, een coureur die net als de Nieuw-Zeelander deel uitmaakt van de Red Bull-familie. De situatie werd nog extra pikant omdat Lawson volgens de geruchten een grote kans maakt om binnenkort het stoeltje van Pérez naast Max Verstappen over te nemen. Lawson bewees zichzelf in Mexico echter geen goede dienst.

Lawson en Pérez vol in gevecht in Mexico

In ronde 19 raakte Lawson in gevecht met Pérez in bocht 4. Hij werd wijd geduwd toen de Red Bull hem wilde inhalen, maar Lawson hield zijn poot stijf en de twee botsten vervolgens in de volgende knik naar rechts. De vloerrand en sidepod van Pérez raakte beschadigd en volgens Red Bull kostte hem dit zo'n 65 punten aan downforce. Pérez werd kort daarna op het rechte stuk weer ingehaald door Lawson en de coureur van de Racing Bulls kon het niet nalaten zijn middelvinger op te steken naar Pérez, iets dat live op televisie werd uitgezonden. Lawson erkent nu dat hij dit niet had moeten doen, maar vindt verder niet dat hij veel fout deed.

Marko wijst naar Lawson als schuldige

Volgens Dr. Helmut Marko deed zijn pupil wel degelijk iets fout. "Het was een onnodige botsing, waarbij ik Lawson als de schuldige zie", zo zei de topman in gesprek met ORF. Dat Lawson zo hard probeerde te vechten, vindt Marko mooi, maar niet bij een coureur uit dezelfde stal. "Als het iemand anders was geweest, ja, maar niet het zusterteam", aldus de Oostenrijker.

Lawson biedt excuses aan voor middelvinger naar Pérez

Lawson erkende achteraf ook dat het waarschijnlijk niet heel handig was dat hij en Pérez zo liepen te vechten op de baan. "Ik denk niet dat Helmut Marko dat leuk vindt", zo zei hij. "Het is niet mijn karakter, niet iets dat je zou moeten doen." Lawson is wel van mening dat Pérez hem "blokkeerde" en zijn "race probeerde te verpesten". "Maar het is geen excuus. Ik had het [de middelvinger, red.] niet moeten doen, en daarvoor bied ik mijn excuses aan."

