Franco Colapinto maakt dit seizoen indruk in de Formule 1 sinds hij de kans heeft gekregen bij het team van Williams. Inmiddels wordt zijn naam regelmatig genoemd bij het team van Red Bull als mogelijke vervanger in de stal van Sergio Pérez. Inmiddels zou de Oostenrijkse formatie hem zelfs een contract hebben aangeboden.

Pérez heeft in principe nog een contract tot en met 2025 en zou volgend seizoen de teamgenoot van Max Verstappen moeten zijn. Zijn prestaties worden echter met het weekend slechter, zo lijkt het. Het zorgt ervoor dat de druk op de Mexicaanse rijder alsmaar groter en groter wordt. Zo zong er een hardnekkig gerucht rond dat hij na zijn thuisrace in Mexico van dit weekend uit zou stappen bij het team van Red Bull. Recent maakte hij daar met een speciale Instagram-post echter een einde aan en reageerde hij daar in Austin ook nog eens duidelijk op: "Ik wilde gewoon duidelijk maken dat ik 100 procent zeker weten hier ben volgend jaar. Ik heb mijn contract en daar hou ik me aan en verder denk ik er niet over na."

Lawson en Colapinto

Toch is het helemaal niet zo zeker dat de man uit Guadalajara volgend jaar nog in de Red Bull te bewonderen is, zeker nu Lawson direct in zijn eerste race zijn visitekaartje weer heeft afgegeven en het constructeurskampioenschap voor Red Bull uit het zicht lijkt te verdwijnen. Bovendien beleeft Pérez tot nu toe zelfs in zijn eigen thuisrace een dramatisch weekend. De Mexicaan geraakte niet uit Q1 en begint op zondag dus van ver achterop de grid, opnieuw lijkt het geen beste beurt te worden en wordt de druk hoger en hoger. Inmiddels wordt de naam van Colapinto ook in verband gebracht met het Oostenrijkse team. Men zou dan Lawson door kunnen schuiven naar Pérez zijn stoeltje en Colapinto posteren bij Racing Bulls naast Yuki Tsunoda.

Contract aangeboden

Dat gerucht zingt nu sinds enkele dagen rond en bovendien zou de manager van Colapinto contact hebben gezocht met Red Bull. Er is echter één probleem: Red Bull wil Colapinto niet huren van Williams maar wil hem alleen in de auto hebben als ze hem definitief kunnen overnemen, iets dat Helmut Marko ook bevestigde: "Voor zover ik weet, heeft hij een contract voor de lange termijn bij Williams. Wij staan er met onze eigen juniorcoureurs ook goed voor. We gaan niemand opleiden voor een ander team." Toch lijkt Red Bull plannen te hebben: volgens Sky Italia hebben ze de Argentijn een eerste aanbod onder zijn neus geschoven. "Het voorstel ligt er, Milton Keynes heeft hem een stoeltje aangeboden. Hij zit echter al twee jaar in Williams hun juniorprogramma en het is niet zeker dat ze bereid zijn om hem op te geven."

