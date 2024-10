Carlos Sainz pakte de snelste tijd in de tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. De Ferrari-coureur zat 0.178 seconden onder de tijd van Oscar Piastri in laatste sessie van de vrijdag. Yuki Tsunoda completeerde wederom de top drie. Max Verstappen zette geen ronde neer, omdat de Honda-krachtbron opnieuw parten speelde.

Vrije Training 2 op het Autódromo Hermanos Rodríguez stond vooral in het teken van de Pirelli's van 2025. Deze banden moesten van de Italiaanse fabrikant door iedereen voor tenminste een uur getest worden met een bepaalde hoeveelheid benzine aan boord. Om de coureurs die VT1 hadden gemist omdat een rookie in de auto zat, ook nog de mogelijkheid te geven rondjes te doen op het 'normale' rubber, werd de sessie met dertig minuten verlengd.

Motorproblemen Verstappen niet opgelost

Alexander Albon moest vanaf de zijlijn toekijken in VT2, omdat Williams nog bezig was met de reparaties na de crash met Ollie Bearman in de eerste training. De problemen waren bij Max Verstappen ook niet voorbij. Hij zei in zijn uitloopronde dat de motor nog steeds raar klonk. Hij bleef nog een aantal minuten buiten, maar daarna omschreef hij het geluid van de power unit als verontrustend. De remmen werkten ook "totaal niet". Red Bull riep de Nederlander toen wel terug naar de pits. Dat bleek uiteindelijk goed getimed, want niet veel later werd er met de rode vlaggen gezwaaid.

Klapper van Russell

De tweede trainingssessie moest worden stilgelegd vanwege een forse crash van George Russell, die bovenaan de tijdenlijst stond in VT1. Het was zo'n zware impact dat niet alleen de medical car meteen werd opgeroepen, maar de Tecpro-muur was ook vernield. Marshals hadden meer dan 20 minuten nodig om het te repareren. Op dat moment stond Carlos Sainz op de eerste positie, driekwart van een seconde voor Liam Lawson, en acht tiende voor Oscar Piastri en Kevin Magnussen. Het licht aan het einde van de pitstraat ging met nog 54 minuten te gaan weer op groen.

GEORGE RUSSELL IN THE WALL! 😱



The Mercedes drops it on the kerb and spins into the barriers at high-speed. Russell is out of the car.



Red flag 🔴#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/laAujs98wc — Formula 1 (@F1) October 25, 2024

Geen tijd voor Verstappen

Halverwege de tweede training was er weer een tegenvaller voor Verstappen. Red Bull had de lange rode vlag-periode gebruikt om de power unit-problemen opnieuw proberen op te lossen, maar met nog 47 minuten op de klok ging de kampioenschapsleider weer naar de garage. Daar zou zijn RB20 de rest van de sessie blijven. Verstappen heeft niet meer dan vier ronden gereden en heeft geen tijd neergezet. Lando Norris en Fernando Alonso hadden het wél naar hun zin op de baan, zij-aan-zij vechtend en steeds wisselend van positie.

Car 1 will not run again in FP2 as we investigate a PU issue further #F1 || #MexicoGP 🇲🇽 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 25, 2024

Sainz opnieuw rap

De tweede helft van VT2 verliep gelukkig rustig. Sainz was tweede geworden in de eerste sessie en sloot de tweede sessie als allersnelste af. De Madrileen verbeterde zijn tijd nog met een 1:17.699. De top vijf zat binnen een kwart van een seconde. Oscar Piastri pakte een P2-resultaat voor Yuki Tsunoda die er dus wederom goed bij zat. Charles Leclerc en Lando Norris hadden de ochtendtraining gemist, omdat Ollie Bearman en Pato O'Ward in de auto zaten, en mochten nog even naar buiten op de mediums om, respectievelijk, posities vier en vijf in te nemen. Haas had de smaak te pakken met Magnussen op de zesde stek voor Lewis Hamilton. Verstappen werd als negentiende geklasseerd zonder tijd op het Autódromo Hermanos Rodríguez.

