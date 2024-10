Lewis Hamilton maakte een dramatisch weekend mee tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Hij werd al in Q1 geëlimineerd en hintte op een motorwissel. Mercedes besloot echter de power unit niet uit de W15 te halen en komt daarover met een opmerkelijke verklaring.

De zevenvoudig wereldkampioen maakte op het Circuit of the Americas misschien wel zijn slechtste Grand Prix-weekend ooit mee. Hamilton kwam niet verder dan P19 in de kwalificatie. "De auto was een nachtmerrie in de kwalificatie. Ik denk dat ik maar gewoon vanuit de pitstraat moet starten, anders kom ik helemaal nergens met waar we nu staan", zei hij tegenover de aanwezige media na afloop van de zaterdagssessie in Texas. Uiteindelijk koos Mercedes er niet voor om het plan van Hamilton te volgen en dus zou hij, na gridstraffen voor Liam Lawson en zijn gecrashte teamgenoot George Russell, vanaf P17 de wedstrijd moeten aanvangen. Hij spinde al in de tweede ronde de grindbak in, op dezelfde plek waar Russell in de muur terecht was gekomen, en zorgde voor de enige safety car-periode.

Geen wijziging van setup

"Het antwoord daarop is niet eenvoudig", reageerde James Allison in de race debrief van de Zilverpijlen op de vraag waarom ze de auto van Hamilton niet hebben aangepast. "We hebben het erover gehad. Het was een optie om te doen wat George deed, om vanuit de pitstraat te starten na het wijzigen van de afstelling. We hadden echter weinig reden om te denken dat er iets mis was met de setup van Lewis. Hij had [qua upgrades] het beste bodywork op de auto zitten en met de gridpositie die hij had, startte hij sowieso verder vooraan dan als hij vanuit de pits zou beginnen. Dus waarom zou je niet starten vanaf de plek waarop je je hebt gekwalificeerd, ook al is het niet de plek waarop je je had willen kwalificeren?"

Kostenplafond

"Als je wel een nieuwe motor achterin legt, ja, dan moet je ook vanuit de pitstraat starten", vervolgde de technisch directeur. "Wat nog belangrijker is, is dat je niet zomaar een nieuwe motor kan gebruiken zonder dat er financiële gevolgen aan zitten. Het reglement is momenteel zo geschreven dat als je een motor kapotgaat vanwege een probleem, dan mag je wél een nieuwe power unit gebruiken zonder dat het een impact heeft op je budgetcap. Als je gewoon zegt dat je een nieuwe wilt hebben puur omdat je een nieuwe wilt hebben, dan is het een andere kwestie en dan moet je er wel voor betalen. Dat was het niet waard geweest. De 'versheid' van een nieuwe power unit zou een fractie van een verbetering geven in de rondetijden, maar de kosten die dan wel meetellen voor de budgetcap zouden het niet waard hebben gemaakt."

