Christijan Albers weet naar eigen zeggen "honderd procent zeker" dat Liam Lawson in 2025 naast Max Verstappen zit bij Red Bull Racing, en als dat niet zo is, verklaart hij iedereen bij het team "voor gestoord."

Sergio Pérez maakte tijdens het raceweekend in de Verenigde Staten opnieuw weinig indruk en kwam op zondag slechts als zevende over de streep, nadat hij ronden lang vastzat achter de Williams van Franco Colapinto. Kersverse Visa Cash App RB-coureur Liam Lawson reed ondertussen van de negentiende naar de negende plaats, en scoorde daarmee belangrijke punten voor het team. De speculatie over dat hij in 2025 het zitje van Pérez bij Red Bull Racing overneemt, is de afgelopen dagen dan ook weer enorm toegenomen.

Christijan Albers over Sergio Pérez

"Met die leeftijd zou je toch genoeg ervaring moeten hebben om te weten hoe je zo'n weekend op moet bouwen?", vertelt Christijan Albers in de podcast van De Telegraaf over Pérez. "Hij weet continu niet een weekend op te bouwen. Hij focust zich continu op Max. Hij maakt zichzelf gek en heeft gewoon niet de snelheid. Dan zie ik zo'n Lawson die gewoon jong is, bijterig is en gewoon elke dag honger heft. Ik weet honderd procent zeker dat hij volgend jaar naast Max rijdt. Anders verklaar ik ze allemaal voor gestoord bij Red Bull."

