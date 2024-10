Max Verstappen werd derde tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten en moest twee Ferrari's voor zich dulden. Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, maakt zich bij het kampioenschap voor de coureurs echter geen zorgen om het duo van Ferrari. De Oostenrijker liet ook zijn licht schijnen op de prestatie van Liam Lawson.

In gesprek met ServusTV zegt Marko dat hij tijdens de race in Austin vooral onder de indruk was van Ferrari en zelf tevreden was met het resultaat van Verstappen. "We konden de snelheid niet vinden, die we in de sprintrace nog wel hadden. De Ferrari's waren ongelofelijk snel. Voor ons draaide het vooral om het gevecht tegen Lando Norris. We hebben de voorsprong met vijf punten uitgebreid, dus we zijn meer dan tevreden." Over de straf die Norris kreeg voor het inhalen buiten de baan was Marko vrij kort: "Ik vond dat de straf voor Lando terecht was."

Artikel gaat verder onder video

Marko gaat namens Red Bull meer letten op Ferrari

Marko zag ook dat Ferrari er weer goed uit bleek te zien in Austin, met de zege van Charles Leclerc en de tweede plaats van Carlos Sainz die op overtuigende wijze behaald werden. De Oostenrijker maakt zich zorgen over Ferrari bij de constructeurs, maar niet bij de coureurs. "De sterkte van Ferrari is ook erg afhankelijk van het circuit. Ik hoop niet dat zij zo verdergaan, maar de voorsprong op Leclerc moet sowieso wel groot genoeg zijn."

Marko ziet Lawson meteen uitblinken

Lawson, die vorig jaar namens Visa Cash App RB al een paar raceweekenden mocht rijden als vervanger van Daniel Ricciardo en dit uitstekend deed, mag zich tijdens de laatste zes races van het seizoen gaan laten zien in een poging een stoeltje te veroveren bij Red Bull of Visa Cash App RB. Marko zag dat Lawson, die bij de start enorm veel plekken goed kon maken, uiteindelijk negende werd en meteen twee punten achter zijn naam kon zetten. Dit terwijl Sergio Pérez het dit weekend wederom lastig had en uiteindelijk vrij kleurloos zevende werd. Marko was onder de indruk van Lawson. "Hij [Lawson] reed ongelofelijk snelle en constante rondetijden, dus dat was echt een geweldig debuut. Je kan hieraan ook zien dat je de jeugd [ten opzichte van Pérez en Ricciardo] een kans moet bieden."