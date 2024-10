Lewis Hamilton maakte een 'nachtmerrie' van een kwalificatie mee voor de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. De Mercedes-coureur suggereert om op zondag dan vanuit de pitstraat te starten.

Hamilton scoorde op de zaterdag een paar puntjes in de Sprint, maar daarna ging het steil bergafwaarts op het Circuit of the Americas. In de slotfase van Q1 had hij nog steeds geen rondetijd staan, omdat eerdere ronden verwijderd waren vanwege track limits. Hij had in de laatste minuut nog één kans, maar de Brit kon totaal niet uit de voeten op de Texaanse baan, waar hij het record heeft voor de meeste overwinningen. Voor het eerst sinds de Grand Prix van China kwam Hamilton niet uit Q1. Hij moest zelfs zijn meerdere erkennen in de Kick Sauber van ex-ploegmaat Valtteri Bottas.

Vanuit pitstraat starten

"Tijdens de Sprint was er iets kapot aan de auto", verklaarde Hamilton tegenover Sky Sports F1. "Het was zelfs al in de opwarmronde gebeurd. Het was de voorwielophanging en daar had ik de hele race last van. Dat maakte het moeilijk met de balans. We hebben wat dingen veranderd, een andere richting op vergeleken met wat we [op vrijdag] hadden gedaan. En de auto was een nachtmerrie vandaag in de kwalificatie. Ik denk dat ik maar gewoon vanuit de pitstraat moet starten, anders kom ik helemaal nergens met waar we nu staan." De problemen met de W15-bolide zijn groot. "De balans was gewoon inconsistent en er was totaal geen grip."

Aangezien de zevenvoudig wereldkampioen toch vrijwel achteraan op de grid start, kan hij net zo goed de parc fermé-regels breken en de afstelling aanpassen of zelfs de power unit verwisselen. Hij zal dan vanuit de pitstraat moeten beginnen, zoals hij zelf ook al aangeeft, maar omdat hij toch niet uit Q1 kwam, doet zo'n gridstraf niet zoveel pijn.

