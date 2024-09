Hoewel Max Verstappen zelf niet zo actief is op social media, is vriendin Kelly Piquet dat wel. Onlangs liet de Braziliaanse op social media weten dat het moet ophouden met al het online misbruik en in gesprek met Formule1.nl legt Verstappen uit dat hij sommige berichten ook wel wat extreem vindt.

Verstappen rijdt in 2024 zijn tiende seizoen in de koningsklasse en viert op maandag zijn 27e verjaardag. De Nederlander heeft in zijn tijd in de Formule 1 laten zien dat hij vrij nuchter met de zaken omgaat, maar erkent in gesprek met het medium dat dit niet altijd geldt voor de mensen om hem heen. Vriendin Piquet is als model juist afhankelijk van de online media, maar heeft zo nu en dan te maken met negativiteit, maar vooral veel haat.

'Op een bepaald moment kun je het niet negeren'

De Limburger heeft zich onlangs uitgelaten over de berichten richting zijn vriendin en vertelt: "Als je ziet wat er met AI nu allemaal aangepast en gedaan kan worden en nepberichten zo opeens echt lijken… Ik vind het bizar hoe ver dingen gaan en dat er mensen zijn die het in zich hebben om dat te doen. Dat het zelfs haar werk gaat beïnvloeden… Weet je, dat is wel heel extreem." Verstappen zelf, is er vrij nuchter in, maar heeft uiteraard ook een grens. "En op een gegeven moment ben je er wel klaar mee dat mensen zoiets doen. Ik ben altijd iemand geweest die zegt: negeren, negeren, negeren en verder geen aandacht aan besteden. Maar op een bepaald moment kun je het gewoon niet meer negeren, omdat het echt de spuigaten uitloopt hoever mensen gaan."

'Het gebeurt met meerdere mensen in de paddock'

Over de oorzaak van de berichten heeft de drievoudig kampioen ook wel een idee. "Het gaat echt heel ver hoe slecht mensen eigenlijk kunnen zijn. Sommigen zijn, denk ik, over het algemeen ook heel jaloers. Daar heeft het misschien ook wel wat mee te maken. Jaloezie, afgunst: dat soort dingen." Ook de Nederlander heeft in zijn Formule 1-loopbaan te maken gehad met online misbruik, maar stelt ook dat dit helaas een beetje bij het wereldje hoort. "Op dit moment heeft het meer met de relatie te maken en dan vooral op Kelly gericht. Maar wij zijn ook niet de enigen, hè. Het gebeurt met meerdere mensen in de paddock. Ik ben heel erg van het laten gaan: als je er geen aandacht aan schenkt dan ebt het meestal wel weg. Maar sommige mensen houden maar niet op."

