Max Verstappen legde tijdens de F1 Grand Prix van Singapore uit wat zijn plannen zijn tijdens deze herfststop. Hij zal zijn verjaardag vieren, maar, ook al wil de Red Bull Racing-coureur zich even niet bezighouden met de Formule 1, hij zal alsnog achter het stuur van een raceauto kruipen.

Na de Grands Prix in Nederland, Italië, Azerbeidzjan en Singapore is er opnieuw een pauze van vier weken in de Formule 1. Het geeft alle coureurs, engineers en teamleden de tijd om de batterij op te laden, voordat het circus zes raceweekenden zal doen in slechts zeven weken tijd. De eerste tripleheader begint op 20 oktober met Circuit of the Americas, alvorens er in Mexico en Brazilië wordt geracet. De koningsklasse keert na een week pauze op 23 november terug naar de Verenigde Staten voor de wedstrijd in Las Vegas. De Formule 1 gaat daarna direct door naar het Midden-Oosten voor de Grands Prix in Qatar en Abu Dhabi. Om het nog slopender voor iedereen te maken, zijn drie van de zes weekenden sprintevenementen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Max Verstappen verrast Penelope en neemt kat voor haar mee uit Singapore

Herfststop

"De eerste week heb ik nog een paar dingetjes die ik moet doen, maar daarna komen de leuke dingen", begon Verstappen tegenover Viaplay. Op de vraag wat hij zoal gaat doen, antwoordde hij direct lachend: "Niet met de Formule 1 bezig zijn." De Nederlander kan wel even een pauze gebruiken na dat gedoe rondom de controversiële taakstraf. "Kijk, natuurlijk doe ik dat op de achtergrond wel een beetje met mijn engineers, maar ik ben zelf niet heel erg betrokken bij de Formule 1-auto. Ik ga nog wel testen met GT3-auto's om te plannen voor volgend jaar, dus dat gaat heel leuk worden na mijn verjaardag. Dat motiveert nog altijd."

OOK INTERESSANT: Verstappen over steun collega's na opgelegde taakstraf FIA: "Duidelijk wat iedereen denkt"

Verjaardag

De kampioenschapsleider wordt aankomende 30 september 27 jaar oud. "Langzamerhand beginnen we in het midden van het veld te komen qua leeftijd, maar dat is prima." Er komen volgend seizoen weer een aantal jonkies op de grid. De 21-jarige Jack Doohan wordt gepromoveerd van test- en reservecoureur bij Alpine naar vaste coureur naast Pierre Gasly. De 19-jarige Ollie Bearman zal zijn eerste volledige seizoen rijden bij Haas. Andrea Kimi Antonelli is vorige maand pas 18 geworden, maar debuteert in 2025 bij Mercedes. Fernando Alonso is met zijn 43 jaar de oudste coureur op de grid. Heeft Verstappen nog speciale plannen voor zijn verjaardag? "Nee, gewoon lekker thuis in Monaco."

Gerelateerd