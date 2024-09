Het Formule 1-team van Red Bull Racing is niet langer de verdedigende partij, maar de renstal van Max Verstappen en Sergio Pérez moet nu de jacht inzetten op koploper McLaren. En die strijd is nog lang niet gestreden, aldus Christian Horner.

Oscar Piastri kwam tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan als eerste over de streep en boekte daarmee een ontzettend belangrijk resultaat voor het team van McLaren. Door de vierde plaats van Lando Norris, de uitvalbeurt van Sergio Pérez en de vijfde stek van Max Verstappen, is de Britse formatie namelijk voorbij gegaan aan Red Bull Racing in het constructeurskampioenschap. Waar de achterstand maanden lang aanzienlijk was, bedraagt de voorsprong nu ineens twintig punten.

De jagende partij

"We zijn nu niet meer het verdedigende team, we zijn nu de jagers", vertelt Christian Horner na afloop van de race tegenover de aanwezige media. "We kijken inmiddels tegen een achterstand van twintig punten aan, dus nu moeten we de aanval gaan openen. Er liggen nog genoeg punten op tafel en er komt een reeks verschillende circuits aan, het is echt nog lang niet voorbij. Het is frustrerend dat we Lando niet verslagen hebben, maar hij heeft in ieder geval niet veel punten gescoord [ten opzichte van Verstappen]", besluit de Red Bull Racing-teambaas.

