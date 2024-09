Wat al eventjes in de lucht hing, maakt de FIA zojuist officieel bekend: Kevin Magnussen moest de race in Azerbeidzjan overslaan. De Deen werd na het onderonsje met Pierre Gasly in Italië schuldig bevonden en kreeg een tien seconden-tijdstraf, maar ontving ook twee strafpunten en heeft er twaalf in totaal. Daardoor is hij één wedstrijd geschorst.

Magnussen zelf, kon zich overigens helemaal niet vinden in de uitgedeelde straf. Zo stelde hij voor de camera van Viaplay dat het onderonsje tussen Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg een stuk erger was, maar dat de Australiër 'slechts' een tijdstraf van vijf seconden kreeg. De wedstrijdleiding vond het onderonsje tussen Magnussen en Gasly echter een stuk erger en heeft inmiddels bevestigd dat Magnussen één wedstrijd langs de kant mag toekijken.

Schorsing

De internationale autosport federatie bevestigt dat Magnussen inmiddels twaalf strafpunten achter zijn naam heeft staan. Dat aantal zorgt ervoor dat hij de komende wedstrijd, die in Bakoe, niet mag racen. Wel wordt het totaal van Magnussen weer teruggebracht naar nul en begint hij dus met een schone lei. Het team van Haas heeft Oliver Bearman als reservecoureur in de stal staan en eerder dit jaar mocht de Brit invallen voor Carlos Sainz in Djedda. Naar alle waarschijnlijkheid lijkt de jongeling, die komend jaar als teamgenoot van Esteban Ocon bij Haas gaat racen, de kandidaat te gaan worden die in Bakoe in de wagen van Magnussen gaat klimmen.

