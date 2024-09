Ford-CEO Jim Farley en Red Bull-teambaas Christian Horner hebben, na maandenlang geen contact te hebben gehad, in Monza voor het eerst weer met elkaar gebabbeld over de toekomst, zo meldt De Telegraaf. De twee partijen werken aan de power unit die vanaf 2026 in de Red Bull zal liggen.

Farley en Horner hebben elkaar sinds februari niet meer gesproken, toen de teambaas van Red Bull Racing onder een vergrootglas lag voor een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag. De teambaas werd overigens door Red Bull vrijgepleit en ook de rechtszaak had verder geen gevolgen voor Horner. Farley had in de tussentijd wel een brief richting het Oostenrijkse team gestuurd en vroeg daarin om transparantie over de zaak, ook werd duidelijk dat het gebrek hieraan voor steeds meer frustraties zorgde bij de Amerikaanse autogigant.

Topoverleg in Monza

De plooien zijn echter op zaterdag in Monza weer gladgestreken. De krant meldt namelijk dat niet alleen Farley aanwezig was, net als teambaas Horner. Ook was de Thaise meerderheidsaandeelhouder, Chalerm Yoovidhya aanwezig en vanuit Oostenrijk werd Oliver Mintzlaff naar het gesprek gestuurd. "De meeting verliep erg goed. Ze hebben ongeveer een uur gepraat over de plannen voor volgend jaar en voor 2026", zo meldt een woordvoerder van het Oostenrijkse team bij De Telegraaf.

Red Bull Powertrains

Achter de schermen werkt de Amerikaanse partij al samen met Red Bull om de power unit van 2026 gereed te krijgen, onder de noemer Red Bull Powertrains. Daarvoor het heeft Oostenrijkse team al diverse knappe koppen binnengehaald, want voorheen leunde het team altijd op het afnemen van krachtbronnen. Renault was lange tijd de motorleverancier en momenteel is dat Honda. Die partij trok echter eind 2021 de stekker uit de samenwerking, maar besloot toch weer terug te keren. In de tussentijd had Red Bull met de eigen motorafdeling een plan 'B' bedacht en daarom zal Honda vanaf 2026 aansluit bij Aston Martin.

