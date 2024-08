Lando Norris was onverslaanbaar tijdens de F1 Dutch Grand Prix. McLaren-topman Andrea Stella is dan ook uitermate tevreden over de prestaties van zijn team. Vooruitblikkend op de rest van het seizoen zegt hij inspiratie te hebben gehaald uit een voormalig coureur van Red Bull Racing.

Norris mocht de wedstrijd op Circuit Zandvoort vanaf de pole position aanvangen, maar we weten dat de start niet de sterke kant is van de Brit, en hij verloor dan ook direct de leiding. Max Verstappen ging hem voorbij richting de Tarzanbocht en nam de eerste plek over. Norris bleef echter binnen twee seconden van zijn rivaal en kon vervolgens de DRS gebruiken om Verstappen weer in te halen. Na de eerste pitstop breidde hij zijn voorsprong alleen maar uit tot maar liefst 22.896 seconden. De laatste keer dat Verstappen puur op snelheid zo'n gat moest laten vallen was tijdens de Qatar Grand Prix van 2021, toen Lewis Hamilton 25.743 seconden eerder aan de finish kwam.

Stella haalt inspiratie uit Vettel

"Volgens mij was het al game on in het constructeurskampioenschap voor dit evenement," begon een zelfverzekerde Stella tegenover onder andere GPFans. "Als we het hebben over het rijderskampioenschap, dan wilden we er ons zeker op focussen dat het mogelijk was. We hebben er zelfs over gesproken en gekeken naar wat Vettel deed in 2013, en we zeiden: 'Wij gaan misschien hetzelfde voor elkaar krijgen. Waarom niet?' We moeten denken dat het mogelijk is." De teambaas sloot een overwinning op Zandvoort voor het weekend zeker niet uit, maar om met zo'n grote voorsprong als eerste het zwart-witgeblokt te zien, kwam zelfs voor hem als een verrassing. "Ik moet zeggen dat het ontzettend bemoedigend was."

Sebastian Vettel in India na het winnen van zijn vierde wereldtitel

Boven verwachting

"Tegelijkertijd, het is wel op een circuit gebeurd die heel erg bij onze auto lijkt te passen, net zoals Hongarije," vervolgde de Umbriër. "Zelfs na Hongarije zei men: 'Ach, die worden P1 en P2 elke race'. Dat is niet het geval. Het lijkt momenteel heel erg afhankelijk te zien van het circuit. Echter, dit was absoluut boven verwachting wat betreft de prestaties in de kwalificatie en de prestaties in de race, en de slijtage van de banden was ook erg goed tot op het punt dat Lando zelfs de snelste tijd van de race kon neerzetten in de laatste ronde."

