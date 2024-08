Formule 1-fans zijn gisteren in Zandvoort met elkaar op de vuist gegaan nadat Max Verstappen tweede werd tijdens de Dutch Grand Prix. Er klonken geluiden dat er her en der gevochten werd en van sommige opstootjes verschenen beelden online. Het was een smet op een verder vooral feestelijk weekend op Circuit Zandvoort.

Menigeen had gisteren gehoopt een waanzinnige race te zien, waarin Verstappen uiteindelijk als winnaar uit de bus zou komen. Het liep echter anders: de race kende weinig spectaculaire momenten en Verstappen bleek uiteindelijk - na in eerste instantie nog een goede start - volledig kansloos tegen de pijlsnelle Lando Norris. Verstappen kwam dan ook met een enorme achterstand op zijn rivaal als tweede over de finish. Hoewel dat de pret bij het merendeel van het publiek niet mocht drukken - want er werd alsnog flink gefeest en gedanst -, kwamen er na afloop ook meldingen binnen van vechtpartijen.

F1-fans hard op de vuist in Zandvoort

Op Dumpert verschenen beelden van een knokpartij tussen twee groepen fans. De vechtpartij vond plaats buiten het circuit, bij een bierkraam in het dorp. Op de beelden is te zien hoe een man in een lichtblauw shirt de eerste rake klappen incasseert. Hij krijgt eerst een klap met de vlakke hand op zijn wang, alvorens hij rake klappen ontvangt van de andere leden van de groep. Een man in een zwarte jas is vervolgens het tweede slachtoffer. Hij wordt dusdanig in elkaar geslagen dat hij uiteindelijk beduusd op de grond eindigt. De beelden hiervan werden geüpload op het bekende platform Dumpert en de reacties zijn niet mals.

"Formule 1 tokkiesport"

"Sta je dan als volwassen kerel in een Max poloshirtje, knotje, skinnyjeans en hippe bril", zo klinkt het zogenoemde topreaguursel. "Trieste kakkers", luidt de volgende reactie. "En de rest van de dag met trillende beentjes op de tribune staan kijken en je heel ongemakkelijk voelen. Zielige bange mannetjes", klinkt het in een daaropvolgende comment. Weer een ander schrijft: "Ik vind de Formule 1 in rap tempo een tokkiesport worden, net als voetbal."

