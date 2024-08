Pirelli heeft haar bandenkeuze voor het raceweekend in Zandvoort bekendgemaakt. Mede vanwege de bankings, heeft de bandenleverancier ervoor gekozen om in Zandvoort de drie hardste compounds mee te nemen. Hiermee zou de race, in theorie, met een eenstopper verreden kunnen worden.

Deze week strijkt het Formule 1-circus neer in Zandvoort, waar komend weekend de Dutch Grand Prix verreden zal worden. Hoewel het weerbericht er vooralsnog wisselvallig uitziet, lijken we ons op te kunnen maken voor een uiterst spannend raceweekend in de duinen. Max Verstappen wist afgelopen drie edities te winnen, maar is ditmaal niet de favoriet voor de overwinning. Omdat inhalen relatief lastig is op Circuit Zandvoort, zal de kwalificatie op zaterdag van groot belang zijn. Maar ook bandenmanagement zal een belangrijke factor zijn, erkent bandenleverancier Pirelli.

"Bankings zijn in de Formule 1 niet zo gebruikelijk en vormen daarom een ongebruikelijke uitdaging voor zowel de auto als de coureur", schrijft Pirelli in de racepreview voor de Grand Prix van Zandvoort. "Het heeft ook invloed op de banden, omdat de hogere snelheden in zulke bochten ze aan nog grotere krachten blootstelt. Dat verklaart waarom er voor Zandvoort gekozen is voor de drie hardste compounds sinds de introductie van de 18-inch banden."

De C1 wordt meegenomen als de hardste band, de C2 wordt de mediumband en de C3 wordt de zachtste compound. De verwachting is volgens Pirelli dat de snelste strategie een eenstopper zal zijn, zeker gezien de gelimiteerde inhaalmogelijkheden op het circuit in Zandvoort. "Als het warm is, dan zullen de hardere compounds de favoriet zijn, maar bij koeler weer zal de zachte band een goede raceband kunnen zijn."

Degradatie van de banden

Pirelli verwacht dat thermische degradatie een grote rol zal spelen tijdens de Grand Prix van Nederland, maar benadrukt dat de daadwerkelijke invloed af zal hangen van de temperatuur en de weersomstandigheden. "De gemiddelde temperatuur in Zandvoort varieert eind augustus tussen de 14 °C en 20 °C, wat coureurs zou kunnen helpen om zelfs de zachtste banden te sparen. Dit was te zien tijdens de race van vorig jaar, toen Tsunoda 50 ronden reed op de softs." Daarnaast verwacht de bandenleverancier dat rondvliegend zand van de nabijgelegen kustlijn ook voor de nodige uitdagingen kan zorgen, aangezien dit de grip van de banden verminderd.

