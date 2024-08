Volgens Formule 1-CEO Stefano Domenicali moet het eventuele vertrek van Renault als motorleverancier los worden gezien van het motorreglement dat in 2026 van kracht wordt. Vanaf dat tijdperk gaat het accent van de sport weer meer op de motoren liggen, maar dat is volgens de CEO niet de reden dat de Franzen een vertrek uit de sport overwegen.

Het team van Alpine maakt momenteel nog gebruik van de Renault-krachtbronnen, maar de afgelopen tijd zijn er diverse berichten geweest dat het team de motorafdeling heroverweegt. Een deal met Mercedes zou op de loer liggen en dat heeft alles te maken met het onderpresteren van de huidige power unit. Zo komt de Franse krachtbron een aantal pk's tekort en dat heeft dan weer haar uitwerking op de baan. Met een deal met Mercedes zou de renstal in feite weer een klantenteam worden, maar heeft het wel de zekerheid van een krachtige power unit. Het nieuwe reglement is juist bedoeld om motorleveranciers aan te trekken. Met de voltooiing van de nieuwe regels werden namelijk merken als Audi, Honda, maar ook Ford binnengehaald.

Beslissing Renault heeft andere oorzaken

In gesprek met Motorsport.com legt Domenicali uit dat hij geen verband ziet: "Ik denk dat de echte beslissing te maken heeft met iets anders, om heel open en eerlijk tegen je te zijn. Het heeft niet te maken met het verkeerde reglement. Het heeft te maken met een andere situatie waarin ze in een bepaalde tijdsbestek resultaten moeten leveren." Dat er vanaf 2026 een nieuwe set regels komt en dat is volgens Domenicali juist de wens geweest van de motorleveranciers: "Ik denk dat op het moment dat het reglement werd bepaald, het nodig was ervoor te zorgen dat de autofabrikanten echt geïnteresseerd waren om toe te treden tot het kampioenschap. Ze zijn een vitaal element, want zonder motor kunnen we niet rijden - daarom was het nodig om naar ze te luisteren."

2026-reglement is compromis

Wel erkent Domenicali dat er veel invloed is uitgeoefend door de diverse partijen, maar dat de FIA niet zomaar overstag is gegaan. "En het is waar dat het [nieuwe reglement] een compromis was vanwege de verschillende belangen van de verschillende fabrikanten. Maar ik zou zeggen, de FIA heeft haar best gedaan om ervoor te zorgen dat we iets konden vinden dat voor iedereen goed zou zijn", aldus Domenicali.

