Montoya trekt eenmalig weer racehandschoenen aan voor officiële race

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya kruipt in september weer achter het stuur in een officiële race. De zesvoudig Grand Prix-winnaar zal namelijk uitkomen in de NASCAR Cup Series op Watkins Glen en zal plaatsnemen in de Toyota Camry van 23XI Racing.

Montoya heeft in de slotfase van zijn carrière furore weten te maken in de Amerikaanse NASCAR-competitie. Daarin wist hij tot twee keer toe de 24 uur van Daytona te winnen. Ook wist de Colombiaan in 2015 als tweede te eindigen in het IndyCar-kampioenschap en wist hij de zege te pakken in de Indy 500. In 2001 maakte hij zijn debuut in de Formule 1 bij het team van Williams en later bij McLaren. Montoya was één van de coureurs die eigenlijk weinig op had van de status van Michael Schumacher en diverse keren het gevecht aanging. Uiteindelijk wist Montoya in zijn periode in de koningsklasse tweemaal als derde te eindigen in het klassement en pakte hij zes zeges in de Formule 1.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Explosie op de Nürburgring met 22 gewonden tijdens officiële sessie

Eerbetoon

In het persbericht van het team, legt Montoya uit: "Ik kijk ernaar uit om terug te keren in een Cup-auto en te racen op Watkins Glen - een circuit waar ik erg van geniet en dat ik eerder in mijn carrière heb mogen ervaren." Dat Montoya is uitgenodigd, is niet zonder reden. Zo wordt de racecarrière van de Colombiaan in het zonnetje gezet. "Het is een eer om de opmerkelijke erfenis van het Mobil 1-team in de racerij te vieren en erkend te worden voor mijn bijdragen aan de autosport. Mobil 1 was een van mijn eerste sponsors toen ik begon met racen, dus het is heel speciaal om het merk opnieuw te vertegenwoordigen bij het vieren van deze mijlpaal. Ik vind het ook geweldig om samen te werken met 23XI en te ervaren wat het team aan het opbouwen is." Montoya gaat rijden op Watkins Glen en dat zal zijn als onderdeel van de NASCAR play-offs. Daarin wordt de kampioen van de serie uiteindelijk bepaald, maar naar die titel kan Montoya geen gooi doen.

Gerelateerd