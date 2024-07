Lewis Hamilton en Max Verstappen zijn allebei meervoudig wereldkampioen, willen iedere wedstrijd winnen en weten eveneens hoe het is om een tijdje niet in de beste auto te van het veld te rijden. Toch lijken de twee coureurs totaal niet op elkaar. En dat komt volgens David Coulthard met name door de generatiekloof.

Vraag een groep mensen om op de huidige Formule 1-grid de twee beste coureurs aan te wijzen en het merendeel zal ongetwijfeld op Verstappen en Hamilton uitkomen. De twee meervoudig wereldkampioenen hebben zich ondanks hun enorme leeftijdsverschil al dubbel en dwars bewezen en worden dikwijls genoemd in één adem met de beste coureurs aller tijden. Hoewel Hamilton en Verstappen veel overeenkomsten hebben, zijn er ook enorme verschillen. Zeker qua karakter lijken de Brit en de Nederlander nauwelijks op elkaar. Ook vanwege de leeftijd zijn er de nodige verschillen. Hamilton is 39 jaar, terwijl Verstappen 26 jaar is. Volgens Coulthard komen de enorme verschillen tussen de twee heren vooral door de zogenoemde generatiekloof.

Generatiekloof Hamilton met jongere coureurs

"Dat zit hem echt in die generatiekloof. Er zit natuurlijk een groot verschil qua leeftijd tussen hen beide. Aan het einde van mijn carrière merkte ik bijvoorbeeld ook dat ik, toen ik eens goed om me heen keek tijdens de driver's briefing, me eigenlijk tussen een groep grote kinderen bevond op dertigjarige leeftijd", zo vertelt de Schotse oud-coureur in de Beyond the Grid-podcast. "We zijn dat natuurlijk allemaal wel een beetje op een bepaalde manier, want je hebt je kinderdroom werkelijkheid zien worden, je mag professioneel racen en krijgt er zelfs voor betaald. Dat vinden we natuurlijk geweldig, maar ongeacht hoe jong Lewis er wellicht uitziet: ik vraag me echt af of hij die connectie wel heeft met de twintig- of tweeëntwintigjarige coureurs."

Verstappen simracer, Hamilton met bestuurbare auto's

Waar de jonge garde, waaronder ook Verstappen, veelal aan het gamen is en zich bezighoudt met simracen, is Hamilton van een andere generatie. "Lewis had op zijn beurt wel van die op afstand bestuurbare auto's en was ook bezig met karten, maar verder dan een paar spelletjes op een Sony Playstation kwam hij niet. Dat was niet genoeg om die verbeelding op lange termijn aan het werk te zetten en dus kwamen er andere passies bij kijken", zo zegt Coulthard, die ziet dat Verstappen in het simracen is blijven hangen. "Dat heeft hij nu nog steeds, ook nu hij volwassen is."

