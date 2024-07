Technisch directeur Pierre Waché erkent dat Red Bull Racing de afgelopen weken niet dominant is geweest, maar legt uit dat het geen zin heeft om vervolgens direct op de paniekknop te drukken.

Max Verstappen stevent met een voorsprong van 84 punten af op zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap, maar toch zal de Limburger de afgelopen weken niet zorgeloos achter het stuur hebben gezeten. De concurrentie lijkt een flinke stap in de richting van Red Bull Racing te hebben gezet, terwijl de Oostenrijkse formatie de afgelopen races moeite heeft gehad om de performance in de RB20 te maximaliseren. Met name Mercedes en McLaren hebben de afgelopen races een uitdaging weten te vormen voor het team van Verstappen en Sergio Pérez.

Geen reden tot paniek

Reden voor paniek is er echter niet, aldus technisch directeur Pierre Waché: "Je kan van alles bedenken en ontwikkelen. Soms kost dat maanden, maar eenmaal op de baan zien we pas of zo'n onderdeel daadwerkelijk brengt wat we denken", vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. "En dat niet alleen, ook of de coureur dat voelt en het materiaal kan benutten. Het is heel belangrijk dat we zien dat het ons rondetijd oplevert, want vervolgens heeft het ook invloed op de plannen voor de toekomst."

Lange en korte termijn

De Fransman vervolgt: "Het is heel simpel: de afgelopen weken zijn we niet altijd dominant geweest, maar het heeft geen zien om dan meteen op de paniekknop te drukken. Ik bekijk het op twee manieren. Operationeel, op de korte termijn, met de vraag of we de auto op de best mogelijke manier kunnen laten presteren. En vervolgens in de fabriek met het oog op de lange termijn. Je kan de boel versnellen, maar panikeren is niet de juiste houding. We werken met 300 engineers samen. Als je dan iedere vijf minuten van gedachte veranderd, is dat de verkeerde manier."

