Formule 2-coureur Isack Hadjar zal tijdens het Formule 1-weekend in Groot-Brittannië namens Red Bull Racing de eerste vrije training voor zijn rekening nemen. Dat laat de Oostenrijkse grootmacht zojuist weten.

De reglementen verplichten alle Formule 1-teams om minimaal twee keer per seizoen een rookie achter het stuur te zetten tijdens een eerste vrije training. Dit om zo jong talent de kans te geven meters te maken in koningsklasse-bolides, en zo een betere kans te maken om uiteindelijk door te stromen naar het hoogste niveau. Red Bull Racing zet naar verluidt tijdens de eerste vrije training in Groot-Brittannië daarom De Fransman Isack Hadjar achter het stuur.

Verplichte rookies

Het lijkt een beloning voor een zeer sterke start van het seizoen in de Formule 1 voor Hadjar. Momenteel bekleedt hij de tweede plaats in de opstapklasse. Reservecoueur Liam Lawson heeft inmiddels meer dan twee Grands Prix achter zijn naam staan, en kan volgens de reglementen daardoor niet meer als rookie worden ingezet. Red Bull Racing laat nog even in het midden in welke auto Hadjar plaats zal nemen, maar dit zal de auto van Pérez worden.

Welcome back, Isack Hadjar 🤝



Our junior driver will be in Checo's car for FP1 at Silverstone 🇬🇧#F1 || #BritishGP pic.twitter.com/Y6j9mycLJ5 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 4, 2024

