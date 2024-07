Max Verstappen en Lando Norris onderhielden tot gisteren een uitstekend band met elkaar. Echter, nu de twee concurrenten met elkaar in aanraking zijn gekomen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, is van een vriendelijke sfeer allerminst sprake meer. Norris zegt "teleurgesteld" te zijn, maar weet ook: "Max is altijd een beetje zo geweest".

Verstappen kreeg een stortvloed aan kritiek na de race in Spielberg, waar hij vanaf de leiding in aanraking kwam met achtervolger Norris. De McLaren was op iets versere banden sneller en probeerde meermaals een inhaalactie te plaatsen op de regerend wereldkampioen. Verstappen trok echter alles uit de kast om een aanval af te slaan. In de ogen van sommigen ging de Nederlander hierin te ver. Het bewegen onder het remmen en het te weinig ruimte laten aan de zijkant wordt hem niet in dank afgenomen, zeker niet binnen het kamp van McLaren. Zo agressief als Verstappen gisteren verdedigde, hebben we hem recentelijk nog maar weinig zien doen. Toch verbaast het Norris niet. "Hij is altijd een beetje zo geweest", zo concludeert de Brit.

Artikel gaat verder onder video

Norris kreeg niet gevecht van Verstappen waar hij op hoopte

Toen Norris op de Red Bull Ring eenmaal de aansluiting vond bij Verstappen, wist hij dat het een taai gevecht zou worden, zo vertelt hij na afloop van de race bij de aanwezige pers. "Ik ben er niet echt verbaasd over, maar ik had gewoon een pittige, eerlijke en respectvolle race op het randje verwacht en gegeven - maar ik heb niet het gevoel dat ik dat van hem heb gekregen", aldus de McLaren-coureur, die niet vindt dat hij zelf iets fout heeft gedaan in de gevechten. "Ik denk niet dat ik iets hoef te veranderen aan wat ik doe."

LEES MEER: Wolff oneens met Stella over incident Verstappen

Felle kritiek: 'Verstappen-regel overtreden door Verstappen zelf'Lees meer

Verstappen "altijd een beetje zo geweest" volgens Norris

Hij vervolgt: "Ik bedoel, ik zat al op het randje van de baan, ik weet niet wat ik nog meer kon doen." Norris is echter niet verbaasd dat het een vrij agressief gevecht werd met Verstappen. "Hij is altijd een beetje zo geweest. Ik heb veel respect voor Max en wat hij kan doen en wat hij doet als hij op de baan is, maar er zijn momenten dat ik denk dat hij misschien een beetje te ver gaat. En ik heb het gevoel dat vandaag zo'n moment was. Het is één incident en tegelijkertijd weet ik ook dat dit soort dingen kunnen gebeuren, maar ik ben teleurgesteld."

Gerelateerd