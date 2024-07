Wolff oneens met Stella na incident Verstappen: 'Kunt dat niet met Hamilton vergelijken'

Max Verstappen crashte gisteren tijdens de Grand Prix van Oostenrijk met Lando Norris en McLaren-teambaas Andrea Stella zag gelijkenissen met 2021, toen Verstappen vaak (te) hard vocht met Lewis Hamilton. Wanneer Toto Wolff geconfronteerd wordt met de woorden van zijn collega, is hij het er niet helemaal mee eens.

Niet alleen Norris, ook teambaas Stella was na afloop van de race in Spielberg woedend op Verstappen. De agressieve manier van verdedigen kan de chef van McLaren alles behalve bekoren. De 53-jarige Italiaan zag de roekeloze Verstappen van voorheen weer boven komen drijven. Stella vindt dan ook niet dat de regerend wereldkampioen voldoende is gestraft door de stewards. Verstappen kreeg een tien seconden tijdstraf, waar hij uiteindelijk geen pijn van had. "Het probleem erachter is echter dat wanneer je deze dingen niet aanpakt, dat ze terugkomen. In het verleden zijn dit soort dingen niet aangepakt toen er een aantal gevechten met Lewis [Hamilton] waren die zwaar bestraft hadden moeten worden", zo klonk het gisteren bij Sky Sports uit de mond van Stella.

Wolff oneens met woorden Stella over Verstappen

Stella doelde onder meer op Brazilië 2021, maar gaf aan dat er "meer voorbeelden" zijn van een agressieve Verstappen die niet of minimaal werd gestraft. Wolff was één van de hoofdrolspelers in de 2021-campagne, maar hij is het niet eens met de woorden van zijn collega-teambaas. "Nee, daarvoor [om die vergelijking te trekken] is het te lang geleden", zo vertelt de Mercedes-chef tegenover de verzamelde media op de Red Bull Ring. "Ik denk niet dat je die conclusie kunt trekken." Echter, Wolff heeft het hele incident met Verstappen en Norris grotendeels gemist, dus hij kan er niet veel zinnigs over zxeggen. "Je hebt twee mensen nodig om door die bocht te kunnen komen en om eerlijk te zijn, ik heb het incident niet gezien."

Heeft niets met 2021 te maken volgens Wolff

Hij vervolgt: "Ik heb de race van Lando en Max niet gevolgd. Ik heb dus niet gezien hoe dit [die crash, red.] tot stand is gekomen. Ik zal dat eerst moeten bekijken om er een mening over te kunnen vormen. Ik zou het echter niet beoordelen als iets dat in 2021 slecht gemanaged was, dat dat nu de oorzaak is voor iets in 2024. Ik denk dat dat niets met elkaar te maken heeft."

