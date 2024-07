Felle kritiek: 'Verstappen-regel overtreden door Verstappen zelf'

Max Verstappen was gisteren weer ouderwets agressief in het verdedigen ten opzichte van Lando Norris in de strijd om de overwinning in Oostenrijk. Marc Priestley, journalist en oud-medewerker van McLaren, zag hoe de Nederlander behoorlijk bewoog onder het remmen en daarmee 'zijn eigen regel' brak. Priestley is tevens van mening dat Verstappen wel wat harder gestraft had mogen worden.

Nog voordat Verstappen daadwerkelijk crashte met Norris, was hij al behoorlijk gevaarlijk en agressief aan het rijden, zo vertelt Priestley in zijn eigen vlog op YouTube. De 47-jarige Brit zag zelfs weer een beetje de oude Verstappen in Oostenrijk. "Het was alsof je keek naar Max Verstappen uit zijn vroegere jaren, toen hij voor het eerst in de sport kwam en zoveel kritiek kreeg vanwege zijn agressieve rijstijl, dubieuze bewegingen en het bewegen tijdens het remmen. En voor dat laatste is zelfs een regel [de Verstappen-regel, red.] ingevoerd - en nota bene Verstappen zelf leek die regel zondag weer te overtreden", zo vertelt Priestley, die dan ook verbaasd is dat de wedstrijdleiding daar niets mee deed.

Verstappen "heel duidelijk in de fout" en "enorm gevaarlijk"

Hij vervolgt: "De stewards leken het daar niet per se mee eens te zijn. Ik vind dat heel vreemd. Ik kan zeker één, misschien wel twee bewegingen aanwijzen waarbij Verstappen in mijn ogen - en blijkbaar ook van vele anderen - heel duidelijk de fout in ging." Volgens de voormalig McLaren-medewerker beging Verstappen niet alleen een overtreden, maar was het ook "enorm gevaarlijk". Dat de Nederlander uiteindelijk wel gestraft werd voor de crash, vindt Priestley logisch. "Alles minder dan tien [seconden tijdstraf, red.] zou een beetje mild zijn geweest", zo zegt hij.

