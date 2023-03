Dit kun je dit weekend verwachten van Viaplay en F1 TV Pro

Redactie

Donderdag 2 maart 2023 11:12 - Laatste update: 11:28

Na een lange winterstop is het dit weekend dan eindelijk tijd voor de seizoensopener in Bahrein. De Formule 1-teams hebben vorige week de testdagen verreden en dit weekend is het dan ook tijd voor het echte werk.

Na de testdagen lijkt de constructeurskampioen van vorig jaar, Red Bull Racing, ook dit seizoen over de beste papieren te beschikken. Ferrari zou met de SF-23 ook een rappe auto hebben, maar de bandenslijtage en dan voornamelijk op de C3 is nog altijd een zorgenkindje. Mercedes is nog altijd bezig om de W14 aan de praat te krijgen en neemt dit weekend een gloednieuwe achtervleugel mee om het gebrek aan topsnelheid te compenseren. Een grote opvaller was toch wel het team van Aston Martin. De racepace zag er snel uit, maar of dat dit weekend het geval is, dat moet nog maar even blijken. Alle ingredienten voor een spannend spektakel in Bahrein lijken aanwezig te zijn en GPFans zet op een rijtje wat de verschillende aanbieders dit weekend allemaal in petto hebben.

Artikel gaat verder onder video

F1 TV Pro

De streamingdienst van de sport zal dit weekend niet alleen de Formule 1 gaan uitzenden, ook de Formule 2 en de Formule 3 komen aan bod.

3 maart 08:55 uur - 09:40 uur F3 vrije training 3 maart 10:05 uur - 10:50 uur F2 vrije training 3 maart 12:30 uur - 13:30 uur F1 eerste vrije training 3 maart 14:00 uur - 14:30 uur F3 Kwalificatie 3 maart 16:00 uur - 17:00 uur F1 tweede vrije training 3 maart 17:30 uur - 18:00 uur F2 Kwalificatie 4 maart 10:15 uur - 11:00 uur F3 Sprintrace 4 maart 12:30 uur - 13:30 uur F1 derde vrije training 4 maart 14:15 uur - 15:05 uur F2 Sprintrace 4 maart 15:30 uur - 15:55 uur Voorbeschouwing kwalificatie 4 maart 16:00 uur - 17:00 uur F1 Kwalificatie 4 maart 17:00 uur - 17:30 uur Nabeschouwing 5 maart 09:50 uur - 10:40 uur F3 Hoofdrace 5 maart 11:20 uur - 12:25 uur F2 Hoofdrace 5 maart 15:00 uur - 15:55 uur Voorbeschouwing race 5 maart 16:00 uur - 18:00 uur Grand Prix van Bahrein 5 maart 18:00 uur - 18:40 uur Nabeschouwing

Viaplay

Net als F1 TV Pro geeft Viaplay ook de nodige aandacht aan de opstapklassen, maar het Formule 1-programma staat uiteraard centraal.

3 maart 12:20 uur - 13:30 uur F1 eerste vrije training 3 maart 13:50 uur - 14:30 uur F3 Kwalificatie 3 maart 15:50 uur - 17:00 uur F1 tweede vrije training 3 maart 17:30 uur - 18:30 uur F2 Kwalificatie 3 maart 20:25 uur - 21:40 uur Studio Formule 1: Bahrein Shakedown 4 maart 10:05 uur - 11:40 uur F3 Sprintrace 4 maart 12:20 uur - 13:30 uur F1 derde vrije training 4 maart 14:05 uur - 15:05 uur F2 Sprintrace 4 maart 15:25 uur - 18:00 uur F1 Kwalificatie 5 maart 09:40 uur - 10:40 uur F3 Hoofdrace 5 maart 11:10 uur - 12:10 uur F2 Hoofdrace 5 maart 14:55 uur - 15:55 uur Voorbeschouwing race 5 maart 16:00 uur - 18:00 uur Grand Prix van Bahrein 5 maart 18:00 uur - 19:45 uur Nabeschouwing

Ziggo Sport

De voormalig rechtenhouder van de Formule 1, Ziggo Sport, bouwt ook een aantal programma's om de sessies heen. Zo zal er op zondag een voor- en nabeschouwing te zien zijn.

3 maart 22:30 uur - 23:45 uur Ziggo Sport Race Café 4 maart 17:30 uur - 18:15 uur Formule 1: GP van Bahrein Kwalificatie (samenvatting) 5 maart 15:00 uur - 16:00 uur Ziggo Sport Race Café: De Voorbeschouwing 5 maart 18:10 uur - 19:10 uur Ziggo Sport Race Café: De Nabeschouwing

Goedemorgen GPFans

Na het grote succes van vorig seizoen, keert Goedemorgen GPFans dit jaar terug met een nieuwe reeks live-uitzendingen gedurende het Formule 1-kampioenschap. Aanstaande zondag 5 maart is de eerste aflevering vanaf 10:00 uur te zien op YouTube of bij ons op de website. Sebastiaan Kissing zal de presentatie van de show wederom voor zijn rekening nemen. Hij krijgt aan de talkshowtafel gezelschap van Asian F3-kampioen Joey Alders, tweevoudig Porsche Supercup-kampioen Larry ten Voorde en GPFans-redacteur Remy Ramjiawan. Verder komen o.a. ook oud-Formule 1-coureur Stoffel Vandoorne en Red Bull-simulatorcoureur Rudy van Buren voorbij in de uitzending.

5 maart 10:00 uur Goedemorgen GPFans

NOS

De publieke omroep richt zich op zondag ook op alle gebeurtenissen in de Formule 1.

5 maart 18:10 uur - 18:36 uur NOS Sport: Formule 1 - GP van Bahrein

Kijk de Grand Prix van Bahrein gratis met F1TV

F1 TV Pro lanceert een 7 day Free Trial, waarmee nieuwe klanten een volledige week gratis kunnen kijken naar al het Formule 1-materiaal dat de streamingsdienst te bieden heeft, inclusief de Grand Prix van Bahrein aankomend weekend. Maak hier een F1TV-account aan en probeer het kosteloos uit.