Er is dit weekend even geen Formule 1, voordat er tot eind juli nog vijf races op het programma staan met onder meer een triple header. Een mooie kans voor de WEC om in de schijnwerpers te staan met de historische 24 uur van Le Mans. Hoe laat begint de race zaterdag, waar kun je deze race zien en hoeveel Nederlanders doen er mee?

De 24 uur van Le Mans is dit jaar de vierde race van het WEC-seizoen, het World Endurace Championship. De coureurs hebben er al races opzitten in Qatar, Imola en Spa. Tijdens de 24 uur van Le Mans zijn er vier klassementen te winnen. Het algemeen klassement, eigenlijk altijd gewonnen door een auto die actief is in de Hypercar-klasse, en de individuele klassementen in de categorieën zelf. Die bestaan uit Hypercar, LMP2 en LMGT3. In de Hypercar doen er 23 auto's mee, terwijl in de LMP2 16 auto's en in de LMGT3 23 auto's meedoen. Elke auto heeft een drietal aan coureurs, waaronder een paar Nederlanders.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Leclerc over Red Bull: "Hun kracht gaat zichtbaar zijn in Spanje"

Welke Nederlanders doen er allemaal mee?

In totaal doen er dit jaar acht coureurs mee tijdens de 24 uur van Le Mans. Nyck de Vries komt namens Toyota in actie in de Hypercar-klasse, terwijl in dezelfde klasse ook Robin Frijns namens BMW en Renger van der Zande namens Cadillac mee zullen doen. Van der Zande doet niet als vaste coureur mee in WEC, maar wel in IMSA en maakt dus een uitstapje voor de 24 uur van Le Mans. In de LMP2-klasse doen Nicky Catsburg, Job van Uitert en Bent Viscaal mee. Tot slot zullen Larry ten Voorde en Morris Schuring in de LMGT3-klasse hun kilometers gaan maken.

OOK INTERESSANT: Porsche pakt pole voor Le Mans 24H met Estre, Cadillac van Van der Zande derde bij Hypercars

Hoe laat begint de 24 uur van Le Mans 2024?

De race zelf, waarvoor de kwalificatie donderdagavond al verreden werd, begint zaterdag om 16:00 uur. Vanzelfsprekend zal de race dan zondag om 16:00 uur afgelopen zijn, 24 uur later. Dan weten we wie de race gewonnen heeft in het algemeen klassement en in de drie verschillende categorieën. De warm up-sessie, die voor de race gehouden wordt, begint om 12:00 uur. De race zal vanaf 16:00 uur op Eurosport volledig te zien zijn, net zoals op RTL 7.

Gerelateerd