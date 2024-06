Mercedes maakte haar beste weekend van het seizoen mee tijdens de F1 Grand Prix van Canada. George Russell bezorgde de Zilverpijlen de eerste beker van 2024. De upgrades hielpen duidelijk en er zit meer in de pijplijn.

Het Duitse team kwam naar het Circuit Gilles Villeneuve met een nieuwe voorvleugel. Ook de voorwielophanging van de W15 was op de schop gegaan. Mercedes zat er plotseling goed bij in Montreal, terwijl het tijdens de eerste acht ronden van het wereldkampioenschap niet in de buurt kwam van het podium. Russell verdiende de pole position, nadat hij en Max Verstappen op de duizendste van een seconde identieke rondetijden hadden gereden. De Brit moest zijn meerdere erkennen in niet alleen Verstappen maar ook in Lando Norris, maar werd uiteindelijk nog wel derde. Lewis Hamilton scoorde met de vierde positie ook zijn beste resultaat van het seizoen tot nu toe.

Mercedes neemt voor de Grand Prix van Spanje een nieuwe vloer mee, een cruciaal onderdeel in een tijdperk waarin het groundeffect voor de meeste downforce zorgt, en hoopt zo het gat naar Ferrari, McLaren en Verstappen verder te dichten. "Ik denk dat we sinds Imola zeker de juiste stappen hebben gezet en onderdelen op de auto hebben gezet die werken, iets waar we het de afgelopen jaren lastig mee hadden," begon Toto Wolf tegenover de aanwezige media in Montreal. "We lijken nu ieder weekend performance toe te voegen en er komen nog nieuwe dingen aan, zoals nieuwe onderdelen in Barcelona die ons gaan helpen. Dus ik hoop heel erg dat we deze positieve kant op kunnen blijven gaan."

"Soms neem je een nieuw onderdeel mee dat erg opvalt, zoals bodywork of een voorvleugel, en dit is waar voornamelijk over wordt gesproken qua verandering in prestaties," vervolgde de Oostenrijkse teambaas. "Maar de waarheid is dat we tijdens de afgelopen drie races zoveel nieuwe onderdelen hebben meegenomen, waarvan sommigen zichtbaar zijn en sommigen niet zichtbaar voor het oog, die allemaal bijdragen aan het afschaven van milliseconden. Ik denk dat al die kleine stapjes in de goede richting dan een positief effect hebben. Het was bloed, zweet en tranen in de fabriek, maar ik denk dat het balletje nu is gaan rollen."

