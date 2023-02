Sam Hall & Remy Ramjiawan

Maandag 27 februari 2023 18:55

Het eerste Grand Prix-weekend komt in de buurt met de race in Bahrein die zondag zal worden verreden. De testdagen zijn doorgaans niet het perfecte moment om de onderlinge krachtsverhouding in kaart te brengen, toch zijn er een aantal conclusies die er getrokken kunnen worden.

Dit jaar stonden er slechts drie testdagen op het programma in Bahrein. Daar waar er in het verre verleden nog ongelimiteerd werd getest, is dat in de loop van de jaren teruggebracht naar een vast aantal dagen. Dat waren er vorig jaar nog zes. Drie in Barcelona en drie in Bahrein en voor dit jaar is dat nog verder naar beneden gegaan. Het was de eerste en tevens gelijk de laatste kans voor de teams, om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen en GPFans kijkt naar de lessen die er zijn geleerd tijdens de testdagen.

Verstappen en Red Bull duidelijk favoriet

De hoop voor Formule 1-fans was dat Ferrari en Mercedes het gat naar Red Bull in de winter zouden dichten, zodat er dit seizoen een driestrijd om het kampioenschap zou ontstaan. Maar de regerend kampioenen waren uitstekend gedurende de driedaagse test, met slechts een klein probleempje op de tweede testdag, waardoor Max Verstappen iets langer in de pitbox stond, dan gewenst was. De tweevoudig kampioen leek in uitstekende vorm te verkeren, hij had weinig tijd nodig om te wennen aan de RB19 en zette zijn snelste rondjes vaak al in de eerste 30 minuten van een sessie. De auto ziet er verreweg het beste uit, zowel op de rechte stukken als in de bochten, waarbij de auto zowel tijdens de simulatie voor de kwalificatie, als in de racesimulatie, als beste uit de test kwam. Kan de concurrentie Red Bull tot een halt roepen?

Lange runs Ferrari baren zorgen

De snelheid van de SF-23 staat buiten kijf: Charles Leclerc en Carlos Sainz stonden gedurende de drie dagen bovenaan het klassement. Maar het tempo van de Scuderia op de laatste dag baart toch wat zorgen. Beide coureurs worstelden met bandenslijtage tijdens hun stint. Dit is een soortgelijk probleem als waar Ferrari vorig seizoen mee te maken kreeg en als er niet snel antwoorden worden gevonden, zou Red Bull wel eens onbetwist aan het begin van het jaar kunnen racen. Een mogelijk positief punt is de herschikking van het strategieteam door Frédéric Vasseur, maar een oordeel moet worden afgewacht totdat de tactiek in praktijk wordt gebracht.

Mercedes gaat een ontwikkelingsrace tegemoet

Race zes is het doel dat George Russell heeft gesteld voor het concurrentievermogen van Mercedes. Het was niet de gemakkelijkste test voor het team uit Brackley, met problemen aan de voorkant die nog werden verergerd door een groot tijdverlies door een hydraulische storing op de middag van de tweede dag. Het tempo zag er tijdens de hele test goed, maar niet geweldig uit. Russell en Lewis Hamilton beginnen het jaar waarschijnlijk met de op twee na snelste auto. Mercedes heeft al aangegeven dat er een agressief ontwikkelingsplan komt met upgrades aan het begin van het seizoen, maar zal dat direct resultaat opleveren?

Zal Aston Martin voor een verrassing zorgen?

Het team van de testdagen was misschien wel Aston Martin, dat de tegenslag van de fietsblessure van Lance Stroll te boven kwam en opvallende rondetijden neerzette. Die moeten natuurlijk met een korreltje zout worden genomen, maar zowel de simulaties met veel, als weinig brandstof zagen er consistent competitief uit. Het levert Aston Martin de titel 'best of the rest' op en misschien kan het team wel de top drie gaan bedreigen. Fernando Alonso lijkt even hongerig als altijd, nu hij aan zijn leven begint op Silverstone. Sluit de tweevoudig kampioen niet uit van podiumkansen in Bahrein. De Franse rivalen Alpine werden aangeprezen als een bedreiging voor de top drie, maar een weinig spectaculaire test heeft die eerste beoordeling in twijfel getrokken.

McLaren op achterstand

McLaren, misschien wel het team dat het meest in de problemen zit ten opzichte van zijn eindpositie van vorig jaar, kende een miserabele test. Hoewel niet zo alarmerend als de remproblemen van vorig jaar, bleef de MCL60 lange tijd in de garage en werd er gewerkt aan het versterken van de wieldraagarmen. Toen de auto wel op de baan was, werden er geen baanbrekende tijden neergezet door Lando Norris of Oscar Piastri en de consensus in de paddock, is dat het team uit Woking, in het beste geval zesde kan worden bij de start van het seizoen.

