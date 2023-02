Sam Hall & Remy Ramjiawan

Maandag 27 februari 2023 17:42 - Laatste update: 17:47

De Formule 1 heeft een nieuw gratis platform gelanceerd om 'de fans dichter bij het drama en de spanning te brengen'. Het nieuwigheidje, genaamd F1 unlocked, is in het leven geroepen om de fans te voorzien van nog meer informatie tijdens de raceweekenden.

Het platform biedt fans toegang tot exclusieve interviews en artikelen van 'coureurs uit het verleden en het heden, beroemde fans en Formule 1-experts, zeldzame inhoud van achter de schermen en ongeziene videobeelden van raceweekenden'. Het platform bevat al een interview met de legendarische Olympische sprinter Usain Bolt, die zijn liefde voor Lewis Hamilton en het belang van een positieve invloed buiten en op de baan uitlegt.

F1 Unlocked

Fans die zich aanmelden voor 'F1 Unlocked' krijgen toegang tot speciale online kortingen en maken 'kans op een reeks prijzen, van money-can't-buy fan experiences tot gesigneerde merchandise'. "Met livetiming schermen, en de mogelijkheid om de actie met meer details te volgen, is 'F1 Unlocked' een must-have voor fans", zo opent de commerciële directeur van Formule 1, Brandon Snow.

'Fans vormen het hart van de sport'

Snow: "We weten dat F1 één van de meest gepassioneerde en toegewijde fans ter wereld heeft, en we zijn altijd op zoek naar nieuwe en innovatieve manieren om hen gedurende het seizoen aan ons te binden. Deze nieuwe gratis dienst biedt fans exclusieve content, ervaringen en mogelijkheden die elders niet te vinden zijn. Fans vormen het hart van onze sport en we willen ervoor zorgen dat onze hardcore fans zich gewaardeerd voelen en de Formule 1 op een ongeëvenaarde manier kunnen beleven."