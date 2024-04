Andretti Global kreeg enkele maanden geleden een flinke deksel op de neus, toen bleek dat de aanvraag om vanaf 2025 deel te nemen aan de Formule 1 door de FOM geweigerd werd. Het team geeft de strijd voorlopig in ieder geval nog niet op en maakt trots melding van het openen van een nieuwe basis in Silverstone.

De hele soap rondom het toelaten van een elfde team op de grid is eind januari in de ijskast gezet. Na lang vergaderen, roepen in de media en gesteggel tussen teams, besloot de FOM om definitief een streep te halen door het toelaten van Andretti's team vanaf 2025. Eerder lieten al meerdere teams weten geen heil te zien in het toelaten van een elfde renstal. Mede omdat dit natuurlijk een hoop in het te verdienen geld zou schelen voor de teams die al in de Formule 1 rijden.

Statement

In een statement van de FOM vielen destijds verschillende redenen te lezen voor het afwijzen van het 'bid'. Zo werd er onder meer gezegd dat de naam van Andretti - de wereldkampioen van 1978 - niet aansprekend genoeg zou zijn. Ook werd er getwijfeld aan het niveau van het nieuwe Amerikaanse team. Volgens de FOM was het nieuwe team niet meteen competitief genoeg. Wereldwijd werd er vervolgens met de nodige verbazing gereageerd op het nieuws. Zeker omdat al zoveel teams - vermoedelijk omwille van de eigen portemonnee - geen nieuwe renstal zien zitten. Andretti zelf liet weten de hoop in ieder geval nog niet op te geven.

Nieuwe basis in Silverstone

En dat blijkt nu inderdaad zo te zijn. Op woensdag laat de formatie weten een compleet nieuwe faciliteit in Silverstone - de plek waar bijvoorbeeld ook de thuisbasis van Aston Martin huist - geopend te hebben. Uit de bekendmaking blijkt in ieder geval dat deelname uit de Formule 1 nog lang niet opgegeven is: "Dit gebouw is een belangrijke mijlpaal voor Andretti Global, waarmee we de volgende stap zetten in onze voorbereidingen om het FIA Formule 1-wereldkampioenschap te betreden." De nieuwe faciliteit gaat hand in hand samenwerken met het grote hoofdkwartier in Indiana, Verenigde Staten. "Terwijl we een Amerikaans fabrieksteam aan het opbouwen zijn, is het hebben van een Europese basis een geweldige manier om het beste Formule 1-talent aan te trekken en ultramoderne machines te installeren."

We are proud to announce the opening of a new facility at Silverstone Park, UK.



This new 48,000 square foot building is an important milestone for Andretti Global, as we embark on the next stage of our preparations to enter the FIA Formula One World Championship — Andretti Global (@AndrettiGlobal) April 10, 2024

