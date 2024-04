Na afloop van de kwalificatie in Japan konden we op de boardradio meegenieten van een gesprek tussen Sergio Pérez en Christian Horner, waaruit bleek dat de Mexicaan een weddenschap won van de Brit. Inmiddels weten we dat het waar is, maar blijkt dat het gewonnen geld wel naar een hele bijzondere plek is gegaan.

Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan was het Pérez die uitstekend uit de voeten kwam. Heel even mocht de Mexicaan zelfs ruiken aan de pole position, al viste hij - mede door wat verkeer in de laatste sector - nipt achter het net ten opzichte van teamgenoot Max Verstappen. Uiteindelijk pakte hij wel de plek naast de Nederlander en dat zorgt automatisch voor tevredenheid bij het team van Red Bull Racing, daar dat precies is wat men verwacht van de tweede coureur.

Artikel gaat verder onder video

Boardradio

Door de prestatie kon Pérez in ieder geval wél een gewonnen weddenschap van Christian Horner bijschrijven, zo hoorden we op de boardradio: "Je hebt me vandaag wat geld gekost", zo hoorden we de Red Bull-teambaas op de radio van de Mexicaan na het veiligstellen van de voorste startrij voor Red Bull. Pérez reageerde lachend terug op de reactie van Horner: "Nu zie je hoe je mij kan motiveren", knipoogde hij. Horner kon er wel om lachen: "Ik heb het altijd geweten!", zo hoorden we de teambaas op zaterdag ten slotte zeggen.

Weddenschap met Ecclestone

Na het omzetten van die P2 in de kwalificatie naar een P2 in de race, wil Horner niet toegeven hoeveel hij precies verloor: "Het was genoeg!", citeert PlanetF1 de teambaas. "We hadden een weddenschap, want zijn beste kwalificatie hier was P4. Ik had dus met hem gewed om het pakken van de voorste startrij." Vervolgens onthult Horner dat Pérez opmerkelijk genoeg zijn gewonnen weddenschap meteen door moest sluizen naar niemand minder dan Bernie Ecclestone: "Hij won de weddenschap en vertelde mij dat hij precies dat bedrag aan geld schuldig was aan Bernie Ecclestone. Ik heb de winst dus meteen naar Bernie moeten overmaken, die uiteindelijk profijt had van Checo's voorste startrij. Die lieve oude Bernie verdient nog steeds geld terwijl hij er niet eens is!", besluit Horner.

Gerelateerd