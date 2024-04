Sergio Pérez wist zaterdag tijdens de kwalificatie in Japan weer precies te doen wat het team van Red Bull Racing van de Mexicaan verwacht. Hij kwam zelfs nog even dichtbij Max Verstappen, maar kwam net te kort. Wél wist hij een weddenschap van Christian Horner te winnen, zo bleek achteraf.

Verstappen en Red Bull zijn het weekend in ieder geval uitstekend begonnen: gewapend met de sterke RB20 deed de Limburger wat hij moest doen en pakte hij de pole position. Heel gemakkelijk werd het echter niet, want ook Pérez leek in uitstekende vorm te verkeren. Even leek de Mexicaan in de laatste run zelfs op weg om met de eerste twee sectoren de tijd van Verstappen aan te vallen, al liet hij het in de derde sector alsnog liggen. Een gelukje dus, voor Verstappen.

Horner verliest weddenschap

Na afloop van de voor Red Bull zo puike sessie, hoorden we bij Pérez een aantal opvallende dingen over de boardradio. Teambaas Horner mengde zich op het kanaal van de tweede coureur van het team, die - zo konden we horen - een weddenschap van Pérez verloren had. "Je hebt me vandaag wat geld gekost", zo horen we de Red Bull-teambaas op de radio van de Mexicaan na het veiligstellen van de voorste startrij voor Red Bull.

Geld is motivatie

Pérez reageert lachend terug op de reactie van Horner: "Nu zie je hoe je mij kan motiveren", knipoogt hij. Horner kan er wel om lachen: "Ik heb het altijd geweten!" Vervolgens horen we ook engineer Hugh Bird zich mengen in het gesprek met de man uit Guadalajara. "Het is heel fijn dat je het met mij en Woody wil delen", zet de engineer. "Zeker, en met de rest van de jongens", zegt Pérez vervolgens terug. Daar lijkt dus wel een klein feestje te zitten in de Pérez-garagebox.

