Lee Stevenson, de man die al sinds 2006 bij het team van Red Bull Racing actief was, is vertrokken bij de Oostenrijkse formatie. In de media werd er gesproken van een probleem voor de kampioen van 2023, maar volgens Max Verstappen zit de vork heel anders in de steel.

Stevenson liet vorige week Instagram weten dat zijn laatste dag erop zit. "Ik wilde iedereen even laten weten dat ik vanaf nu geen posts meer zal delen van mij bij Red Bull, want vandaag is mijn allerlaatste dag. Ik heb een fantastische achttien jaar erop zitten. De dingen die ik samen met dit team heb kunnen bereiken, zijn ongelooflijk. Vanaf de RB02 tot aan de RB16B, het was een fantastisch avontuur." Met de Oostenrijkse renstal maakte hij dus alles van begin tot einde mee, waarna hij nu een streep zet onder zijn avontuur.

Artikel gaat verder onder video

Nummer één monteur?

In de media werd er vervolgens gesproken van een fikse aderlating voor het team uit Milton Keynes. Volgens de verschillende berichten vertrok er met het vertrek van Stevenson 'de nummer één monteur', een functie waar hij zich sinds zijn aankomst in 2006 naar heeft weten op te werken. Verstappen klaart echter de lucht over dat rondzingende gerucht: "Dat was hij eigenlijk al niet meer sinds het eind van 2020", citeert Motorsport.com de reactie van Verstappen. Na dat jaar én dus voor het eerste wereldkampioenschap van Verstappen, ging hij in een andere functie aan de gang.

Allang bekend

Verstappen legt het uit: "Eind 2020 is hij al in een iets andere rol gekomen. Eerst werkte hij één of twee jaar vanuit de fabriek en daarna een beetje half-half als hoofdmonteur met nog een andere monteur." De Nederlander haalt dan ook zijn schouders op als het gaat over de Red Bull-toekomst zonder Stevenson: "Dit over het vertrek wist ik vorig jaar trouwens al, aan het einde van het seizoen. Ik wist dat het zou gaan gebeuren en daar was het team allemaal prima op ingespeeld", besluit de drievoudig wereldkampioen.

Gerelateerd