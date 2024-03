Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1, staat op het punt de overname van het wereldkampioenschap MotoGP af te ronden voor maar liefst vier miljard dollar. Dat melden verschillende media.

Het heeft er alle schijn van dat Liberty Media het wereldkampioenschap MotoGP over gaat nemen. Afgelopen woensdag bracht The Financial Times naar buiten dat de overname als 'zo goed als rond' kon worden beschouwd. Het Amerikaanse concern zou maar liefst vier miljard dollar aftikken om de hoogte klasse in het motorraces aan haar portfolio toe te kunnen voegen. Een officiële aankondiging laat nog op zich wachten, maar verschillende media melden dat het nieuws voor 14 april naar buiten zal worden gebracht. Op die datum wordt de Grand Prix van de Verenigde Staten in de MotoGP verreden.

Miljardenbedrag

Er moet echter nog een belangrijke hobbel genomen worden. De Europese Unie moet de deal goedkeuren, en dat zorgt mogelijk nog voor wat kopzorgen. De private equity groep CVC was eerder eigenaar van zowel de Formule 1 als de MotoGP, maar moesten destijds van de Europese Unie een van beide wereldkampioenschappen uit handen geven. In 2006 was het volgens de Europese regels niet mogelijk om zowel eigenaar van de Formule 1, als van de MotoGP te zijn.

