Dit mag je van F1 TV, Viaplay, NOS en Ziggo Sport verwachten tijdens raceweekend in Melbourne

Het Formule 1-spektakel maakt zich op voor de race 'down-under' en dat betekent dat de Grand Prix van Australië op het programma staat. Na Bahrein en Djedda heeft Red Bull Racing voorlopig een perfecte score staan, maar kan het team die lijn doorzetten in Melbourne?

In het coureursklassement leidt de Limburger momenteel met 51 punten achter zijn naam. De nummer twee is op dit moment teamgenoot Sergio Pérez met 36 verzamelde punten. Charles Leclerc is op dit moment de eerste niet-Red Bull-coureur in de lijst, met 28 punten achter zijn naam staat hij als derde in het klassement. Ook in het kampioenschap voor de teams leidt Red Bull Racing. Hier heeft het Oostenrijkse team in totaal 87 punten staan. Ferrari bezet de tweede plek met 49 punten en McLaren staat op P3 met 28 punten.

F1 TV

Niet alleen de Formule 1 is afgereisd naar Melbourne, ook de Formule 2 en de Formule 3 komen dit weekend in actie op het Albert Park Circuit.

Donderdag 21 maart 09:00 uur Weekend Warm-up Donderdag 21 maart 22:50 uur F3: Vrije training Vrijdag 22 maart 00:00 uur F2: Vrije training Vrijdag 22 maart 02:30 uur F1: Eerste vrije training Vrijdag 22 maart 04:00 uur F3: Kwalificatie Vrijdag 22 maart 06:00 uur F1: Tweede vrije training Vrijdag 22 maart 07:30 uur F2: Kwalificatie Zaterdag 23 maart 01:15 uur F3: Sprintrace Zaterdag 23 maart 02:30 uur F1: Derde vrije training Zaterdag 23 maart 04:15 uur F2: Sprintrace Zaterdag 23 maart 05:30 uur F1: Voorbeschouwing kwalificatie Zaterdag 23 maart 06:00 uur F1: kwalificatie Zaterdag 23 maart 07:00 uur F1: Nabeschouwing kwalificatie Zaterdag 23 maart 23:05 uur F3: Hoofdrace Zondag 24 maart 01:35 uur F2: Hoofdrace Zondag 24 maart 04:00 uur F1: Voorbeschouwing race Zondag 24 maart 05:00 uur Grand Prix van Australië Zondag 24 maart 07:00 uur F1: Nabeschouwing race

Viaplay

Ook de Nederlandse uitzendgemachtigde toont dit weekend de Formule 1, de Formule 2 en de Formule 3. Daarnaast zijn er ook achtergrondprogramma's zoals de 'Shakedown' op donderdag.

Vrijdag 22 maart 02:20 uur F1: Eerste vrije training Vrijdag 22 maart 03:50 uur F3: Kwalificatie Vrijdag 22 maart 05:50 uur F1: Tweede vrije training Vrijdag 22 maart 07:25 uur F2: Kwalificatie Zaterdag 23 maart 01:05 uur F3: Sprintrace Zaterdag 23 maart 02:20 uur F1: Derde vrije training Zaterdag 23 maart 04:05 uur F2: Sprintrace Zaterdag 23 maart 05:25 uur F1: kwalificatie Zaterdag 23 maart 22:55 uur F3: Hoofdrace Zondag 24 maart 01:25 uur F2: Hoofdrace Zondag 24 maart 04:10 uur Grand Prix van Australië

Ziggo Sport

De voormalig uitzendgemachtigde van de Formule 1 in Nederland neemt ook alle activiteiten uit Melbourne door.

Vrijdag 22 maart 22:30 uur Ziggo Sport Race Café Zaterdag 23 maart 17:00 uur Formule 1: GP van Australië Kwalificatie (samenvatting) Zondag 24 maart 17:00 uur Ziggo Sport Race Café: De Nabeschouwing

NOS

De publieke omroep schenkt ook de nodige aandacht aan de Formule 1.

Zondag 24 maart 18:59 uur NOS Formule 1: GP van Australië (Samenvatting race)

