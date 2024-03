VIDEO | Hamilton teleurgesteld na dominante race Verstappen: 'We zijn al drie jaar aan het hopen'

Max Verstappen stak vandaag wederom met kop en schouders boven de rest van het veld uit tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Nederlander kwam als winnaar over de streep, gevolgd door teamgenoot Sergio Pérez. Zodoende was er weer een één-twee voor Red Bull Racing. Charles Leclerc werd derde, terwijl Ferrari-debutant Oliver Bearman knap een zevende plek over de streep trok. De enige safety car werd veroorzaakt door een crash van Lance Stroll.

