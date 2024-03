Voormalig Formule 1-coureur, maar in dit verhaal vooral de vader van Max Verstappen, Jos heeft zich in Bahrein uitgelaten over de lopende situatie rondom teambaas Christian Horner. Jos 'The Boss' vindt dat de controverses te veel afleiden van de prestaties op de baan en Verstappen senior gaf bij De Telegraaf aan 'dat het zo niet langer kan'.

Hoewel het Red Bull Racing op de baan voor de wind gaat, krijgt Horner vooral de wind van voren. De teambaas staat in het middelpunt van de belangstelling en dat is niet om de goede redenen. Horner stond centraal in het onderzoek van Red Bull naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Het resultaat is door de leiding van het bedrijf bekeken en Horner mocht uiteindelijk aanblijven. Het seizoen startte vorig weekend in Bahrein, maar toch blijft het verhaal rondzoemen in de paddock. Dat was voor Jos het startschot om zoon Max te beschermen en te wijzen naar de tweestrijd dat binnen het team begint te ontstaan, door de huidige situatie.

Spanning binnen Red Bull

Dit weekend werd Jos gespot met Mercedes-teambaas Toto Wolff. De geruchten over een eventuele overstap naar het Duitse team lijken op dit moment wat onwaarschijnlijk, maar onder grote druk wordt alles vloeibaar, zo is wel vaker gebleken binnen de koningsklasse.

Verstappen senior is in dit geval niet slechts de vader van de wereldkampioen. Zoon Max, vader Jos en manager Raymond Vermeulen moeten gezien worden als één team. Jos stoorde zich in Bahrein aan de verhalen rondom Horner en Sky Sports F1 heeft het duo gezien, dat druk met elkaar in gesprek is en deelt hiervan de beelden.

