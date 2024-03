Een wel heel opmerkelijk verhaal uit Engeland: de in 1995 gestolen Ferrari F512M van voormalig Formule 1-coureur Gerhard Berger is teruggevonden door een speciale eenheid van de Britse politie. Daarmee is er dus na 29 (!) jaar een einde gekomen aan het verlies van de peperdure bolide voor de Oostenrijker.

Het was april 1995 toen Berger en teamgenoot Jean Alesi voor de Grand Prix van San Marino aanwezig waren nabij Imola. De twee Ferrari-coureurs hadden hun Italiaanse bolides geparkeerd voor het hotel waar zij verbleven, maar zagen vlak voor het vertrek richting een restaurant voor het diner hoe de peperdure Ferrari's plotseling wegreden, zo deed Berger destijds tegenover de media uit de doeken. De auto met een waarde van ongeveer 400.000 euro was sindsdien spoorloos.

Gestolen auto proberen te kopen

The Met’s Organised Vehicle Crime Unit, een speciaal team van de Britse politie, kwam in januari van dit jaar de bolide op het spoor door een verslag van Ferrari. Zij gaven bewijsmateriaal van een auto die gekocht was door een Amerikaanse koper via het Verenigd Koninkrijk. Die auto bleek gestolen te zijn en het team begon vervolgens een onderzoek. Vlak na de diefstal werd de bolide naar Japan verscheept, zo blijkt. Eind 2023 is hij teruggebracht naar het Verenigd Koninkrijk.

Niemand gearresteerd

Daar is de politie de 29 jaar geleden gestolen bolide dus op het spoor gekomen. Voorlopig heeft Berger zelf nog niet gereageerd op de opmerkelijke vondst van zijn Ferrari, terwijl er over de eveneens gestolen wagen van Alesi nog niks bekend is. Die auto staat nog altijd als gestolen geregistreerd. Op dit moment is er ook nog niemand gearresteerd in verband met de bijzondere zaak.

