VIDEO | Pérez onthult betrouwbaardheidsproblemen, Newey verrast door RB20

Max Verstappen heeft met twee vingers in zijn neus de eerste Grand Prix van het Formule 1-seizoen van 2024 gewonnen. De regerend wereldkampioen van Red Bull Racing was oppermachtig en finishte met gepaste afstand als eerste. Sergio Pérez, zijn teamgenoot, kwam als tweede over de streep, gevolgd door Carlos Sainz van Ferrari.

Gerelateerd