Jordan komt met bijzonder advies voor jonge coureurs: "Sla Formule 2 over"

Volgens voormalig Formule 1-teambaas Eddie Jordan moeten jonge coureurs vooral de Formule 2 gaan ontwijken. In zijn ogen kost de klasse enorm veel geld en om succesvol te zijn in de koningsklasse, is een uitstapje in de Formule 2 totaal niet nodig.

Het nieuwe jaar Formule 1 staat voor de deur en hoewel er een heleboel is om naar uit te kijken, zal het voor het eerst in de geschiedenis zijn dat er geen rookie aan de start van het seizoen staat. Jordan vindt dat in de Formula For Succes-podcast een schande en wijst naar de taak van de FIA. De internationale autosportbond moet in zijn ogen zorgen voor een normale doorstroming van jonge talenten.

Grote kampioen hebben Formule 2 overgeslagen

Sommige coureurs kiezen ervoor om de Formule 2 over te slaan en dat is volgens Jordan een wijs besluit. "Je moet wel een heel groot talent zijn om dat te gaan doen en er zijn slechts een paar coureurs geweest die dat konden. Dan denk ik aan Piquet, Alain Prost, maar ook Max. Die hebben de Formule 2 overgeslagen en zijn direct vanuit de Formule 3 doorgestroomd naar de Formule 1, ook Senna deed dat. Dus je moet wel heel erg getalenteerd zijn."

Formule 2 vermijden

De concurrentie is dus volgens Jordan moordend en in zijn ogen is de Formule 2 geen verplichting, sterker nog, het kan een carrière meer kwaad dan goed doen. "Als je al die opstapklassen afgaat, dan is er altijd wel iemand die net iets sneller is. Mijn advies zou zijn, zoals jij ook al vertelde David [Coulthard], maak de stap zonder naar de Formule 2 te gaan. Het is een erg kostbaar kampioenschap, er zitten daar heel erg veel ervaren coureurs, die zijn al naar al die circuits geweest en het wordt heel lastig om die coureurs van hun troon te stoten. Ik zou zeggen, vermijdt die klasse als het kan en probeer gewoon direct de Formule 1 in te komen."