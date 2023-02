De kogel is door de kerk: Ford keert in 2026 terug in de Formule 1

Brian Van Hinthum

Vrijdag 3 februari 2023 14:25 - Laatste update: 14:33

Ford gaat de overstap richting de Formule 1 maken. De Amerikaanse motorfabrikant is vanaf 2026 weer te vinden op het hoogste toneel van de motorsport. De fabrikant heeft echter nog niet bekend gemaakt hoe de precieze invulling ervan eruit gaat zien, al is het zeer aannemelijk dat later vandaag de samenwerking met Red Bull Racing aangekondigd wordt.

Het nieuws hing natuurlijk al even de lucht, maar het Amerikaanse Ford keert terug in de Formule 1. In het verleden produceerde het Amerikaanse automerk al motoren voor de koningsklasse. Diverse Formule 1-teams werden in het V10-tijdperk voorzien van Cosworth-krachtbronnen, dat onder het merk van Ford valt. Voor het laatst was Ford onder de eigen naam actief bij het team van Jaguar, dat natuurlijk alweer dateert van 2004. De nieuwe motorreglementen van 2026 vormden voor veel motorfabrikanten een interessant instapmoment.

Artikel gaat verder onder video

Win-winsituatie

De Amerikaanse motorfabrikant heeft nu besloten dat het inderdaad een mooi moment is om in te stappen. Er wordt verder nog niks gezegd over hoe de instap er precies uit gaat zien en met wie men wil gaan samenwerken, maar naar alle waarschijnlijkheid wordt er later vandaag in New York door Red Bull Racing aangekondigd dat zij samen gaan werken met Ford. Voor beide partijen wordt een samenwerking als een win-winsituatie gezien.

Red Bull Powertrains

Red Bull Racing is namelijk met beide teams druk bezig met het Red Bull Powertrians-project, waarmee men zichzelf van de eigen krachtbron kan gaan voorzien. Door Ford binnen te halen, levert dat financiële voordelen op, zonder dat men de eigen macht over het project verliest. Een belangrijk punt waarop de gesprekken met Porsche bijvoorbeeld misliepen. Ford wil aan de andere kant profiteren van de groeiende populariteit van de Formule 1, voornamelijk in thuisland de Verenigde Staten.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)