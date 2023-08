Redactie

Dinsdag 8 augustus 2023 11:59 - Laatste update: 14:44

De zomerstop binnen de Formule 1 is aangebroken en dat betekent dat de teams en coureurs twee weken de tijd hebben om zich even af te sluiten van de sport. Diverse coureurs kiezen ervoor om even niets met het racen te doen, anderen houden juist hun kwaliteiten op peil door te blijven karten.

Tijdens de zomerstop worden de Formule 1-teams verplicht om veertien dagen even niets te doen met het team. Het is een verplichting die zelfs door de FIA in het reglementenboek is opgenomen, om personeel te beschermen. Mochten teams toch stiekem doorwerken tijdens de verplichte vakantie, dan kan het team rekenen op fikse straffen. Vooralsnog is dat niet aan de orde en dus genieten de teams van hun welverdiende pauze.

Zomerse kiekjes

Regerend wereldkampioen Max Verstappen was aan het begin van de zomerstop samen met Lando Norris en Martin Garrix gespot. Het drietal is goede vrienden met elkaar en probeert buiten de drukke Formule 1-kalender om tijd met elkaar te besteden.

George Russell heeft ervoor gekozen om wat tijd met de familie door te brengen.

Lewis Hamilton kan zijn hoofd ook even leeg maken onder water.

Oscar Piastri is erg rap op viel wielen, maar kon het in Silverstone niet laten om even op een motor te klimmen.

Ook teamgenoot Lando Norris was afgelopen weekend op Silverstone terug te vinden.

Fernando Alonso geniet van het zomerse weer, maar kan het racen niet loslaten.

Lance Stroll is op het water terug te vinden.

Valtteri Bottas heeft er ook een actieve vakantie van gemaakt.

Pierre Gasly geniet van de zomerstop in de Algarve.

Alexander Albon is met een grote glimlach de zomerstop in gegaan.