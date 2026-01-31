CONFERMATO: Nuova MINACCIA per la SEAT di Lewis Hamilton

Secondo la rivista tedesca Blick, la Ferrari ha puntato su un nuovo talento per il 2027: Gabriel Bortoleto. Il pilota Audi, che ha debuttato in Formula 1 lo scorso anno con un'ottima prestazione, ha suscitato l'interesse della scuderia italiana.

Le voci su un possibile ingresso della Ferrari in Formula 1 sono alimentate dalle eccezionali prestazioni di Bortoleto nella sua prima stagione con la Sauber nel 2025. Il brasiliano ha sorpreso tutti ottenendo diversi punti e dimostrando una grande velocità, che gli hanno fatto guadagnare un posto meritato nella lista dei desideri degli italiani, come riportato da Blick.

Il veterano giornalista svizzero Roger Benoit di Blick afferma che Bortoleto è in cima alla lista dei favoriti della Ferrari per il 2027. Nel paddock, il brasiliano è visto come il logico successore qualora Hamilton decidesse di ritirarsi a fine stagione.

Vale la pena notare che il giovane brasiliano ha Fernando Alonso tra i suoi rappresentanti, quindi possiamo dire che il sudamericano ha imparato dal due volte campione.

Da Maranello si stanno valutando mosse per il 2027. Per ora, la Ferrari è concentrata sul consolidamento della posizione di Lewis Hamilton per la stagione in corso, formando una coppia di piloti altamente competitiva con Charles Leclerc. Hamilton ha un contratto minimo fino alla fine del 2026, mentre il contratto di Leclerc è valido fino al 2027, sebbene il suo accordo includa clausole basate sulle prestazioni che potrebbero essere attivate dopo questa stagione.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

