Verstappen viene attaccato per la sua condotta INACCETTABILE in F1

Il commentatore di Viaplay, Atle Gulbrandsen, ha criticato apertamente l'atteggiamento di Max Verstappen durante la conferenza stampa in Giappone.

Il quattro volte campione del mondo ha suscitato polemiche escludendo dalla zona hospitality di Red Bull Racing un giornalista del quotidiano britannico The Guardian. Secondo Gulbrandsen, questa scelta mina in modo significativo il rapporto tra la Formula 1 e la stampa.

Giovedì scorso, durante una sessione programmata, Verstappen si è rifiutato di iniziare la conferenza mentre il giornalista Giles Richards era presente. Il pilota ha spiegato di non voler parlare in compagnia del britannico, affermando con frustrazione: "Non dico nulla finché non se ne va". Quando Richards ha ricordato una domanda posta l’anno precedente, Verstappen ha risposto in maniera netta: "Fuori".

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L'origine ad Abu Dhabi

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La tensione tra Verstappen e Richards risale al termine della stagione ad Abu Dhabi lo scorso dicembre. Durante quel weekend, il giornalista aveva interrogato il pilota riguardo a un incidente verificatosi al Gran Premio di Spagna, quando Verstappen tamponò George Russell e subì una penalità di dieci secondi, costandosi preziosi punti nella corsa al campionato. Richards aveva insinuato che quell’episodio fosse stato determinante per la sconfitta del titolo, visto che il pilota concluse la stagione a soli due punti da Lando Norris. Di fronte a tali affermazioni, Verstappen non ha esitato a replicare con rabbia, definendo la domanda frutto di un ingenuo tentativo di provocazione.

Comportamento inaccettabile

Atle Gulbrandsen, che segue da vicino il mondo della Formula 1 sia come commentatore per Viaplay sia come giornalista, ritiene che l’atteggiamento di Verstappen abbia superato ogni limite. Il norvegese ha sottolineato come un pilota del suo calibro non debba comportarsi in questo modo di fronte ai media. "A meno che non ci siano informazioni a me sconosciute, in qualità di rappresentante della stampa libera devo dire che il comportamento di Max Verstappen a Suzuka è semplicemente inaccettabile", ha dichiarato attraverso i suoi canali social.

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