L'ex pilota di Formula 1 e attuale analista di sport motoristici Juan Pablo Montoya ha espresso una ferma critica riguardo alle continue lamentele dei piloti sui nuovi regolamenti dei motori. Il colombiano osserva con stupore la richiesta di interventi rapidi da parte della FIA o dello sport stesso. A suo avviso, la Formula 1 dovrebbe evitare di cedere troppo velocemente all'insoddisfazione proveniente dall'abitacolo, poiché reazioni affrettate potrebbero generare ulteriori problemi nel lungo periodo.

Per chiarire la sua posizione, Montoya ha tracciato un parallelo con l'introduzione delle vetture ad effetto suolo e i conseguenti problemi di porpoising. All'epoca, per mesi, sia i fan che i piloti si lamentarono del carico fisico e delle questioni di sicurezza. Tuttavia, alla fine, i team riuscirono a risolvere autonomamente gran parte del problema del rimbalzo. "Gli ultimi regolamenti che furono definiti terribili riguardavano il porpoising. I piloti sostenevano che fosse pericoloso, che causasse dolore alla schiena, che fosse insicuro e che impedisse loro di vedere dove stavano andando", ha ricordato Montoya. Ha poi sottolineato come, nonostante le lamentele, le regole di base rimasero invariate e le vetture finirono per essere tra le più veloci nella storia della Formula 1.

I piloti devono adattarsi

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In una recente intervista con Casinostugan, l'ex pilota di Williams e McLaren si è mostrato categorico riguardo al ruolo dell'attuale griglia di partenza. "I piloti sono assunti per guidare l'auto, non per parlare. I team hanno già affrontato il porpoising in passato e hanno trovato una soluzione", ha dichiarato l'analista. Secondo Montoya, è intrinseco allo sport di alto livello che un pilota si adatti al materiale a disposizione, indipendentemente dalla difficoltà iniziale di guida. "Se sei stato assunto per guidare un'auto, la guidi, qualunque essa sia", ha aggiunto con fermezza.

Limitazione della potenza elettrica

I nuovi regolamenti di quest'anno prevedono una distribuzione equilibrata tra il motore a combustione interna e la potenza elettrica, con l'eliminazione della complessa MGU-H. Montoya non comprende perché si stiano già sollevando voci per modificare queste regole, ancor prima che i motori abbiano avuto modo di dimostrare la loro efficacia sul campo per un periodo prolungato. Prevede che un eventuale intervento della FIA si concentrerà sulla riduzione della capacità elettrica. "Cosa cambieranno nei motori? Alla fine limiteranno la quantità di potenza elettrica e ridurranno le aree in cui tale energia può essere impiegata. Questa è l'unica soluzione logica", ha affermato il colombiano.

Rischio di meno sorpassi

Tuttavia, secondo il mentore e padre del pilota di Formula 2 Sebastián Montoya, un tale adattamento comporta un rischio significativo. Una minore disponibilità di energia elettrica utilizzabile condurrebbe, a suo avviso, inevitabilmente a meno opzioni strategiche e a una riduzione del numero di sorpassi in pista. "La conseguenza sarà un minor numero di sorpassi e la gente tornerà a dire che non va bene", ha avvertito. Montoya invoca quindi pazienza e mette in guardia lo sport da un circolo vizioso. "Questo è il problema. Se si reagisce in modo impulsivo a ciò che dicono i piloti, si creeranno altri problemi", ha concluso.

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