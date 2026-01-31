Il VANTAGGIO di Lewis Hamilton su Fernando Alonso nel 2026

L'ex pilota di Formula 1 Riccardo Patrese ha criticato l'assenza di diversi team durante i primi giorni di test a Barcellona, ​​tra cui Fernando Alonso e Aston Martin, che a suo avviso potrebbe dare un vantaggio alla Ferrari e a Lewis Hamilton.

Il pilota italiano sottolinea che ogni minuto in pista è cruciale, soprattutto in vista delle significative modifiche al regolamento in arrivo nel 2026. Perdere tempo nei test, sostiene, rappresenta un grave svantaggio, soprattutto per un team come la Ferrari.

Lunedì 26 gennaio 2026 sono iniziati a Barcellona i test esclusivi di F1. Sebbene la maggior parte dei team sia presente, alcuni grandi nomi come Williams, McLaren e Ferrari hanno scelto di non partecipare a questa prima giornata.

Patrese esprime la sua preoccupazione per questa situazione, poiché sono previsti importanti cambiamenti per la prossima stagione. In alcune dichiarazioni rilasciate al BetVictor Online Casino, ha sottolineato l'importanza dei primi chilometri in pista: "È fondamentale che ogni team sfrutti questa fase iniziale per testare le proprie vetture. Ogni ora di questi giorni aiuta a identificare cosa funziona, cosa no e quali modifiche sono necessarie per ottimizzare le prestazioni", ha spiegato l'ex pilota Williams.

"Il regolamento 2026 rappresenta un progetto completamente nuovo, sia per quanto riguarda il motore che la vettura. Ora abbiamo una ripartizione 50/50 tra motore a combustione interna e motore elettrico, l'MGU-H è stato eliminato e viene introdotta l'aerodinamica attiva".

"Quando si avvia un progetto completamente nuovo, i primi giorni sono vitali. Per la Ferrari, perdere anche un solo giorno di test può fare un'enorme differenza", ha avvertito Patrese.

Afferma che la situazione è particolarmente complicata in questo nuovo contesto, poiché non si tratta di proseguire come l'anno scorso, ma di adattarsi a un ambiente completamente rinnovato, sia meccanicamente che aerodinamicamente: "Non essere presenti in questi giorni rappresenta un problema serio", conclude.

Il caso più eclatante è quello della Williams, che ha deciso di saltare l'intera settimana di test di cinque giorni a causa di ritardi nel programma e di problemi segnalati con i crash test obbligatori della FIA. Anche McLaren e Ferrari non sono scese in pista in questa prima giornata.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

